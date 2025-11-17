Soudan : le PAM appelle à prévenir d'autres "atrocités" à El-Fasher

Le directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial (PAM) a exprimé son indignation face aux "terribles atrocités" qui ont eu lieu récemment dans la ville d'El-Fasher, dans la région du Darfour, au Soudan.

"Cela aurait dû être évité. Et nous devons maintenant vraiment intensifier nos efforts pour empêcher que de telles catastrophes ne se produisent ailleurs", a déclaré Carl Skau à l'Associated Press.

S'exprimant depuis Addis-Abeba, M. Skau a déclaré qu'il y avait des besoins dans tout le pays et que la communauté internationale devait intervenir.

Le mois dernier, les forces de soutien rapide (RSF) se sont emparées d'El-Fasher, la capitale du Darfour-Nord, et ont saccagé l'hôpital saoudien de la ville, tuant plus de 450 personnes, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Les combattants des FSR sont allés de maison en maison, tuant des civils et commettant des agressions sexuelles, selon les travailleurs humanitaires et les résidents déplacés.

L'armée et les FAR, qui étaient auparavant alliées, sont entrées en guerre en 2023 et les deux parties au conflit ont été accusées d'atrocités.

L'OMS affirme que les combats ont tué au moins 40 000 personnes et les Nations unies affirment que 12 millions de personnes ont été déplacées.

Les organisations humanitaires affirment que le nombre réel de morts pourrait être beaucoup plus élevé.

Le PAM a déclaré vendredi qu'il augmentait son assistance pour aider les milliers de personnes qui fuient la ville d'El-Fasher et cherchent à se mettre à l'abri dans divers endroits.

"Les personnes affamées ne meurent pas seulement de faim, mais aussi de maladies liées au manque d'eau et d'assainissement", a déclaré M. Skau. "Nous avons besoin d'une réponse globale à cette crise massive.