Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Une participante brandit une pancarte sur laquelle on peut lire « Stop à la violence contre les femmes » lors d'une manifestation contre la violence sexiste.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Ali Bamba

Violence contre les femmes

Le 25 novembre marque la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Au Soudan, la violence sexiste s'est accrue depuis le début de la guerre opposant l'armée régulière à une milice paramilitaire.

Les femmes qui fuient la ville d'Al-Fashir sont confrontées aux meurtres, aux viols systématiques et à la disparition de leurs enfants, selon le rapport des services des nations Unies, établi après la prise de la ville par les Forces de soutien rapide (RSF).

Les femmes d’Afrique subsaharienne sont parmi les plus touchées par les agressions sexuelles et le viol.

L’UNICEF indiquait l’année dernière que 79 millions des 370 millions de femmes et de filles concernées dans le monde, vivent dans cette région.

L'Union africaine a franchi une étape historique avec l'adoption d'une Convention sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles par les chefs d'État et de gouvernement lors de leur 38e session ordinaire.

Cet instrument juridique historique témoigne d'un engagement audacieux et global en faveur de l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles.

Ce texte ouvre la voie à un avenir plus sûr et plus équitable sur tout le continent africain.

