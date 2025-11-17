RDC : l'art, voix de résilience et de dénonciation face aux crises

Au cœur de l'Est de la République Démocratique du Congo, une ville marquée par les cicatrices de l'insécurité et l'ombre grandissante du changement climatique, l'art émerge comme un puissant porte-voix.

Une exposition inédite réunit des artistes locaux et internationaux, transformant toiles et sculptures en miroirs d'un quotidien éprouvé, mais aussi en appels vibrants à la conscience. Dans les rues animées de Goma, où le souffle du volcan Nyiragongo rappelle la force brute de la nature et où les échos des conflits armés résonnent encore, l'art s'invite pour raconter, dénoncer et sensibiliser. C'est dans ce contexte singulier que l'exposition intitulée en swahili « Chini ya Ardhi » (Sous-sol en français) prend tout son sens, offrant une tribune visuelle aux réalités complexes de la région. L'initiative rassemble la talentueuse artiste française Camille Bleu Valentin et plusieurs jeunes créateurs locaux, dont les œuvres se répondent et se complètent.

Leur objectif commun : braquer les projecteurs sur le réchauffement climatique, la pollution galopante et les impacts environnementaux dévastateurs qui s'ajoutent aux épreuves déjà lourdes des conflits. Camille Bleu Valentin souligne l'inspiration singulière qu'elle a puisée dans le contexte de Goma : « Inspirée du contexte très spécifique de Goma, en même temps aussi très universel, qui montre à quel point on est tous reliés, tous dépendants de terres rares, des minerais, du pétrole, mais aussi d’énergie alimentaire comme le sucre, la banane. »

Cette connexion, à la fois locale et globale, résonne à travers ses créations, invitant le spectateur à une réflexion sur les interdépendances complexes qui lient nos sociétés. L'exposition « Chini ya Ardhi » est une immersion profonde dans les enjeux de Goma. Les tableaux et sculptures présentés ne sont pas de simples représentations esthétiques ; ils sont des cris silencieux, des témoignages poignants des réalités environnementales propres à la ville, de la présence omniprésente du volcan à un climat sécuritaire tendu qui pèse lourdement sur la vie quotidienne des habitants.

Espoir et résilience

Camille Bleu Valentin évoque l'une de ses œuvres, empreinte d'une profonde humanité : « Ces bougies, c’est vraiment une prière que j’adresse à maman Bidule, que j’ai rencontrée pour la première fois lorsque je suis venue au Congo il y a quelques mois, et qui m’a raconté qu’elle avait dû rester chez elle pendant les attaques du M23, sans eau et sans électricité. » Cette anecdote, gravée dans la cire des bougies, symbolise la résilience face à la privation, mais aussi l'urgence d'une attention accrue aux populations prises au piège des conflits et des crises.

L'objectif de cette exposition est clair : montrer comment les défis climatiques ne sont pas des problèmes isolés, mais viennent s'ajouter aux problèmes sécuritaires déjà vécus par les habitants. Pour les artistes de Goma, cette collaboration est une occasion inestimable de partager, à travers le langage universel de l'art, une réalité qui fait partie intégrante de leur quotidien. Thierry Croco, artiste congolais engagé, l'exprime avec force : « L’artiste est là, il est le miroir de sa ville, il est le messager, donc c'est le moment pour nous de pouvoir passer nos messages, et le message, on doit le passer à travers nos pièces, nos tableaux, nos œuvres d’art. »

Cette conviction profonde souligne le rôle essentiel de l'art comme vecteur de parole, de dénonciation et d'espoir. Les œuvres exposées à Goma ne se contentent pas de témoigner ; elles interpellent. Manuel Galea, un visiteur touché par la force des messages, exprime son souhait : « Encore une fois, je pense que ces messages d’espoir ici doivent interpeller, doivent rappeler à la communauté internationale qu’il y a de la vie, qu’il y a de l’espoir, qu’il y a de l’initiative. Elle doit être capable d’encourager ces genres d’initiatives. »

À travers cette exposition, les artistes portent une démarche profondément engagée. Ils alertent sur les enjeux environnementaux, qui s'entrelacent inextricablement avec un contexte de conflit persistant. Leurs œuvres, empreintes de résilience et de détermination, appellent à une prise de conscience collective. Elles sont un témoignage vibrant de la force des communautés de l'Est de la RDC et un rappel pressant à la communauté internationale de l'urgence d'agir face à la situation complexe que traverse la région.