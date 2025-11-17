CAF Awards 2025 : le Maroc domine les nominations, Hakimi grand favori

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé les sélections finales pour les CAF Awards 2025. Des sélections dans lesquelles les joueurs marocains sont pressentis dans de nombreuses catégories.

Côté masculin, l'entraîneur de l'équipe nationale Walid Regragui et l'entraîneur des moins de 20 ans Mohamed Ouahbi ont tous deux été nommés dans la catégorie Meilleur entraîneur, aux côtés du Cap-Verdien Bubista.

Le Maroc est également présent dans la catégorie Meilleure équipe nationale, avec des nominations pour l'équipe senior et l'équipe des moins de 20 ans, qui a récemment remporté la Coupe du monde.

Dans la catégorie Meilleur club, le RS Berkane sera en compétition avec le Pyramids FC égyptien et le Mamelodi Sundowns sud-africain. Pour le titre de Meilleur joueur africain, les finalistes sont le capitaine marocain Achraf Hakimi, l'Égyptien Mohamed Salah et le Nigérian Victor Osimhen. La liste des meilleurs gardiens comprend les Marocains Yassine Bounou et Munir El Kajoui, ainsi que Ronwen Williams, du Mamelodi Sundowns.

Les internationaux marocains Mohamed Chibi (Pyramids FC) et Oussama Lamlioui (RS Berkane) sont également nominés pour le titre de meilleur joueur dans les compétitions africaines, aux côtés du Congolais Fiston Mayele. Dans la catégorie du meilleur jeune joueur, la CAF a sélectionné les talents marocains Othman Masina Maamma et Abdellah Ouazane, qui seront en compétition avec le Sud-Africain Thailon Smith.

Dans les catégories féminines, les Marocaines Ghizlane Chebbak et Sanaâ Mssoudy ont été sélectionnées pour le titre de meilleure joueuse, aux côtés de la Nigériane Rasheedat Ajibade. La gardienne Khadija Er-Rmichi est également finaliste pour le titre de meilleure gardienne, en compétition avec la Nigériane Chiamaka Nnadozie et l'Sud-Africaine Andile Dlamini.