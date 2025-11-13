Football : Osimhen et le destin du Nigéria pour le Mondial 2026

La star nigériane Victor Osimhen pourrait bien figurer parmi les meilleurs footballeurs de sa génération à ne jamais disputer de Coupe du monde, si le Nigéria échoue à se qualifier pour l’édition 2026. Les Super Eagles entament ce jeudi les barrages africains au Maroc, face au Gabon.

L’absence du buteur de Galatasaray, blessé à plusieurs reprises durant la phase de groupes, explique en grande partie la situation délicate du Nigéria. Privée de son attaquant phare pendant une bonne partie des dix matchs qualificatifs, la sélection s’est retrouvée reléguée en barrages à quatre équipes. En cas de victoire contre le Gabon, les Nigérians affronteront dimanche le Cameroun ou la RDC pour une place aux barrages intercontinentaux prévus en mars, probablement au Mexique.

À 26 ans, Osimhen joue sans doute le meilleur football de sa carrière. Puissant, explosif et redoutable finisseur, il rappelle son idole Didier Drogba. Depuis une grave blessure au visage il y a quatre ans, il évolue avec un masque protecteur — devenu un symbole autant qu’un talisman.

Le joueur qui avait un temps quitté le football pour vivre et travailler dans une église avant de se révéler à la Coupe du monde U17 de 2015 porte désormais les espoirs de tout un pays. Le Nigéria avait manqué la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Des qualifications chaotiques

Rien n’a été simple pour les Super Eagles. En plus des blessures d’Osimhen, l’équipe a connu de fortes turbulences, jusqu’à refuser de s’entraîner mardi à Rabat en raison de primes impayées.

Tête de série de son groupe de six équipes, le Nigéria avait mal entamé sa campagne sans Osimhen, incapable de remporter l’un de ses quatre premiers matchs. Le retour du buteur a toutefois tout changé : six buts en cinq rencontres sans défaite ont permis au Nigéria de terminer deuxième derrière l’Afrique du Sud, qualifiée directement pour le Mondial.

Le Nigéria part favori contre le Gabon, qui peut tout de même compter sur un autre vétéran de prestige, Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans). "Nous restons concentrés sur les grands rendez-vous à venir", a écrit le capitaine William Troost-Ekong sur les réseaux sociaux, avant d’annoncer mercredi que le différend financier était réglé.

D’un bidonville à la gloire

Révélé au Mondial U17 de 2015 au Chili, Osimhen avait marqué lors de chacun des sept matchs de son équipe, inscrivant un record de dix buts et menant le Nigéria au titre. Il découvre ensuite le haut niveau à Wolfsburg, sans succès, avant de relancer sa carrière à Lille, puis à Naples, où il devient champion d’Italie et meilleur joueur africain de l’année 2023.

Son parcours reste marqué par les épreuves. "Je viens d’un milieu très pauvre. Je suis le dernier de sept enfants. J’ai perdu ma mère très jeune, puis mon père en 2020", confiait-il récemment à l’UEFA.

Durant sa jeunesse, il a dû arrêter le football pour subvenir aux besoins de sa famille, travaillant même pour une église à Lagos. "Je n’ai pas joué pendant près de deux ans. Je vivais dans l’église pendant cinq mois", raconte-t-il.

Son destin bascule lorsqu’il est repéré par Emmanuel Amunike, l’ancien international nigérian devenu entraîneur des U17. Le reste appartient à l’histoire.

Aujourd’hui, Osimhen est au sommet de son art et symbolise l’espoir d’un pays tout entier. Champion d’Italie, star en Ligue des champions et idole en Afrique, il rêve désormais d’inscrire son nom sur la plus grande scène mondiale : la Coupe du monde 2026.