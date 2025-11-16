Le HCR, l’OMS et l’UNMAS décrivent une situation catastrophique au Soudan

La dégradation rapide de la situation au Soudan inquiète les agences des Nations unies. Depuis la chute d’El-Fasher aux mains des forces paramilitaires, les besoins humanitaires se sont encore aggravés, tandis que les mouvements de population se multiplient dans un environnement toujours plus dangereux.

Jacqueline Wilma Parlevliet, cheffe du sous-bureau du HCR à Port-Soudan, décrit un paysage de désespoir pour les civils tentant de fuir la zone : « Un nombre important de personnes demeurent encore à El-Fasher, tandis qu’un autre nombre tout aussi significatif est en mouvement mais se retrouve bloqué, incapable de poursuivre sa route en raison du danger, du risque d’être renvoyé à El-Fasher, ou encore parce que le groupe comprend des personnes très vulnérables, telles que des personnes en situation de handicap. »

À cette détresse s’ajoute une crise alimentaire parmi les plus graves au monde. L’Organisation mondiale de la santé alerte sur l’aggravation de la faim et une flambée du choléra, déjà responsable de plus de 3 500 morts.

« Le Soudan connaît l’une des plus graves crises alimentaires au monde, avec plus de 21 millions de personnes confrontées, en septembre dernier, à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë », rappelle Christian Lindmeier, porte-parole de l’OMS. Il souligne que la famine a été confirmée à El-Fasher et Kadugli, et menace désormais vingt autres localités du Grand Darfour et du Grand Kordofan.

Le danger ne vient pas seulement du manque de nourriture ou des maladies. Dans les zones urbaines, où les combats sont les plus intenses, les mines et munitions non explosées se multiplient. Sediq Rashid, du Service d’action antimines des Nations unies (UNMAS), rapporte que la situation est particulièrement périlleuse pour les civils, piégés dans un environnement devenu mortel à chaque pas.