Soudan : trois ans après le début de la guerre, la difficile reprise à Khartoum

Trois ans après le début de la guerre et un an après la prise de Khartoum par l’armée soudanaise, la vie reprend difficilement dans la capitale.

Les dégâts causés par la guerre sont toujours visibles : de nombreux bâtiments importants, dont l’hôtel Corinthia, l’un des plus grands de la ville, sont encore complètement détruits.

Au cœur de Khartoum se trouve le souk arabe, qui vendait autrefois de tout, de l'or aux appareils électroniques, mais qui est aujourd'hui entièrement abandonné.

La guerre entre l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide a donné lieu à certaines batailles très dévastatrices à Khartoum.

En mai 2025, l'armée soudanaise a repris le contrôle total de la capitale, permettant à environ 4 millions de personnes de rentrer chez elles.

Mais ces habitants sont confrontés à des infrastructures endommagées et à d'autres défis.

Les services d'électricité et d'eau ont lentement repris dans la capitale.

Autre défi majeur pour Khartoum, le déminage.

Des équipes de démineurs œuvrent au quotidien pour assainir les parcs, rues et quartiers résidentiels où des mines et des munitions ont été installés lorsque la ville était sous contrôle du camp adverse.

Cette semaine, le chef de l’armée soudanaise Abdelfattah Al-Burhane a rencontré le prince héritier saoudien afin de discuter de la situation dans son pays où la guerre civile fait des ravages depuis plus de trois ans.

Le royaume avait déjà accueilli des pourparlers en 2023, mais sans parvenir à imposer un cessez-le-feu durable.

La guerre a éclaté au Soudan en avril 2023 lorsqu’une lutte pour le pouvoir entre l’armée et les Forces de soutien rapide a dégénéré en combats ouverts dans la capitale, Khartoum, et ailleurs dans le pays. Au moins 59 000 sont mortes et plus de onze millions ont été déplacés.