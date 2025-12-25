L'OMS déclare 2025 année de progrès en matière de santé

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l'année 2025 avait été marquée par des réalisations majeures pour la santé mondiale, mais aussi par des défis importants, notamment des réductions de financement et de multiples urgences humanitaires.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l'adoption de l'Accord de l'OMS sur les pandémies était la réalisation la plus importante de l'année, la qualifiant d'"exemple puissant de ce que le multilatéralisme peut apporter lorsque les pays choisissent la coopération plutôt que la division".

Il a ajouté que l'agence avait également validé 13 pays pour l'élimination de maladies, publié des orientations sur de nouvelles innovations sanitaires, notamment le lénacapavir pour la prévention du VIH et les thérapies GLP-1 pour l'obésité, et répondu à 48 situations d'urgence dans 79 pays et territoires, notamment à Gaza, au Soudan et en Ukraine.

M. Tedros a déclaré que l'année avait également apporté de sérieux défis, notant que les réductions de l'aide menaçaient d'annuler des décennies de progrès et que les premières estimations suggéraient que la mortalité infantile pourrait augmenter pour la première fois au cours de ce siècle. Il a ajouté que les réductions du budget de l'OMS ne laissaient à l'organisation d'autre choix que de réduire la taille de ses effectifs.

Dans le même temps, il a déclaré que la crise offrait aux pays l'occasion d'évoluer vers une plus grande autonomie et à l'OMS de devenir plus indépendante et plus résistante.

M. Tedros a déclaré que le monde avait toujours besoin de l'OMS et que l'organisation restait attachée à sa vision fondatrice, à savoir "le meilleur état de santé possible, non pas comme un privilège pour certains, mais comme un droit pour tous".