Les États-Unis quittent officiellement l'Organisation mondiale de la santé

Les États-Unis ont quitté l’Organisation mondiale de la santé jeudi, après une année de préavis. Le départ avait été annoncé par Donald Trump alors qu’il faisait son retour à la Maison Blanche puis notifiée à l’ONU le 22 janvier 2025.

Un retrait qui n’est pas sans conséquence pour le pays concernant la surveillance épdémiologique.

''La santé mondiale relève de la politique nationale et de la sécurité nationale. C'est une question de sécurité nationale, car l'Organisation mondiale de la santé joue un rôle essentiel dans la surveillance des maladies, la mise à jour des normes vaccinales, le partage des données, etc. Sans cela, les États-Unis sont vulnérables : nous sommes vulnérables aux pandémies, nous sommes vulnérables aux maladies infectieuses qui peuvent se propager ici, en Amérique. Lorsque nous nous retirons, lorsque les États-Unis se retirent, nous sommes moins préparés, nous sommes littéralement moins préparés à une pandémie, nous avons moins accès aux données essentielles qui peuvent éclairer notre politique de santé publique. C'est pour ces raisons que nous devenons plus vulnérables aux menaces d'une future pandémie.'', explique Omer Awan, expert en santé publique.

L’expert a en outre averti que le retrait des États-Unis n'arrêterait pas les activités de l'OMS, mais réduirait considérablement l'influence américaine dans les affaires sanitaires mondiales.

'' Nous perdrons considérablement notre influence et de nombreux autres pays ne nous considéreront plus comme une puissance mondiale en matière de santé. La politique mondiale en matière de santé ne s'arrête pas lorsque les États-Unis se retirent de l'Organisation mondiale de la santé. Notre influence s'arrête lorsque nous nous retirons de l'Organisation mondiale de la santé.'', ajoute l'expert.

Le départ des États-Unis prive l’OMS de 18 % de son budget.