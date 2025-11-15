République Centrafricaine : Touadera autorisé à briguer un troisième mandat

BANGUI, République Centrafricaine (AP) - La Cour suprême de la République Centrafricaine a autorisé vendredi le président Faustin Archange Touadera à se présenter aux élections de décembre, un scrutin qui se déroulera dans un contexte d'aggravation de la crise sécuritaire et de dépendance croissante du dirigeant à l'égard de la Russie pour sa protection.

La Cour constitutionnelle de la République Centrafricaine a approuvé la candidature de M. Touadera aux côtés d'Anicet Georges Dologuélé, éminent chef de l'opposition, et de cinq autres candidats à l'élection du 28 décembre.

La Cour a rejeté une requête récente visant à disqualifier M. Touadera au motif qu'il ne remplissait pas les critères de candidature à la présidence.

M. Touadera, qui dirige le pays depuis 2016 et a été réélu en 2021, est l'un des plus proches alliés de la Russie en Afrique. La République Centrafricaine est l'un des premiers pays dans lesquels le groupe mercenaire russe Wagner a établi des opérations avec la promesse de combattre les groupes rebelles et de rétablir la paix.

Mais des désaccords sur la nature de la présence militaire russe dans le pays ont jeté une ombre sur les relations entre la République Centrafricaine et Moscou.

En août, des représentants de l'État et de l'armée ont déclaré à l'Associated Press que la Russie avait demandé au pays de remplacer le groupe mercenaire privé Wagner par l'Africa Corps, un organisme public de Moscou, et qu'elle avait demandé le paiement de services de sécurité supplémentaires.

Le gouvernement de la République Centrafricaine s'est montré réticent à accepter les demandes de la Russie, car il considère que Wagner est plus efficace et qu'il préfère payer ses services en minerais plutôt qu'en espèces.

Pendant des années, Wagner a protégé Touadera et son gouvernement, et l'a aidé à remporter un référendum constitutionnel en 2023 qui pourrait prolonger son pouvoir indéfiniment. En échange, ils ont bénéficié d'un accès aux riches minerais du pays, notamment l'or.

La République Centrafricaine est en conflit depuis 2013, lorsque des rebelles majoritairement musulmans ont pris le pouvoir et forcé le président à quitter ses fonctions. Un accord de paix a été signé en 2019, mais six des 14 groupes armés impliqués dans l'accord s'en sont retirés. Wagner a contribué à empêcher les rebelles de reprendre la capitale en 2021.

La validation de la candidature de M. Touadera est intervenue le jour même où le Conseil de sécurité des Nations unies a prolongé d'un an sa mission de maintien de la paix en République Centrafricaine.