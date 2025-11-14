RDC : vers un cobalt artisanal traçable et éthique

République démocratique du Congo
L’Entreprise Générale du Cobalt (EGC) a lancé ses 1 000 premières tonnes de cobalt artisanal traçable à Kolwezi.
L’objectif : sécuriser l’approvisionnement, encourager la transformation locale et répondre aux normes internationales d’éthique et de durabilité, alors que la demande mondiale de cobalt continue de croître. Cette initiative arrive à point nommé. Avec l’explosion de la demande mondiale en cobalt, tirée par les véhicules électriques et le stockage d’énergie, les constructeurs automobiles et les géants de l’électronique exigent désormais des garanties d’approvisionnement éthique.
L’EGC compte bien capter une part croissante de ce marché, tout en développant ses capacités de raffinage local. En République Démocratique du Congo, l’exploitation minière artisanale fait vivre des millions de personnes.
00:55
Sénégal : Diomaye Faye annonce des réformes dans le secteur minier
Aller à la video
Football : nés Belges, Balikwisha et Epolo autorisés à jouer pour la RDC
02:05
Ghana : les habitants de Jema s’organisent contre l’orpaillage illégal
Aller à la video
Afrique du Sud : Anglo American poursuivi pour empoisonnement au plomb en Zambie
01:18
RDC : Macron promet 1,5 milliard d’euros d’aide humanitaire pour les Grands Lacs
00:52
Le Mali révoque des centaines de permis de recherche minière