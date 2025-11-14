Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

RDC : vers un cobalt artisanal traçable et éthique

Sur cette photo d'archives du 10 avril 2004, un homme pénètre dans un tunnel creusé à la pelle dans la mine de cobalt de Shinkolobwe, à 35 km de la ville de Likasi, RDC   -  
Copyright © africanews
SCHALK VAN ZUYDAM/AP2004
By Rédaction Africanews

République démocratique du Congo

L’Entreprise Générale du Cobalt (EGC) a lancé ses 1 000 premières tonnes de cobalt artisanal traçable à Kolwezi.

L’objectif : sécuriser l’approvisionnement, encourager la transformation locale et répondre aux normes internationales d’éthique et de durabilité, alors que la demande mondiale de cobalt continue de croître. Cette initiative arrive à point nommé. Avec l’explosion de la demande mondiale en cobalt, tirée par les véhicules électriques et le stockage d’énergie, les constructeurs automobiles et les géants de l’électronique exigent désormais des garanties d’approvisionnement éthique.

L’EGC compte bien capter une part croissante de ce marché, tout en développant ses capacités de raffinage local. En République Démocratique du Congo, l’exploitation minière artisanale fait vivre des millions de personnes.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.