RDC : vers un cobalt artisanal traçable et éthique

L’Entreprise Générale du Cobalt (EGC) a lancé ses 1 000 premières tonnes de cobalt artisanal traçable à Kolwezi.

L’objectif : sécuriser l’approvisionnement, encourager la transformation locale et répondre aux normes internationales d’éthique et de durabilité, alors que la demande mondiale de cobalt continue de croître. Cette initiative arrive à point nommé. Avec l’explosion de la demande mondiale en cobalt, tirée par les véhicules électriques et le stockage d’énergie, les constructeurs automobiles et les géants de l’électronique exigent désormais des garanties d’approvisionnement éthique.

L’EGC compte bien capter une part croissante de ce marché, tout en développant ses capacités de raffinage local. En République Démocratique du Congo, l’exploitation minière artisanale fait vivre des millions de personnes.