La RDC lève l'interdiction d'exportation du cobalt

188 / 5 000 ARCHIVES - Sur cette photo d'archives du 10 avril 2004, un homme entre dans un tunnel creusé à la pelle dans la mine de cobalt de Shinkolobwe, à 35 km (22 miles)   -  
SCHALK VAN ZUYDAM/AP2004
By Rédaction Africanews

and Reuters

République démocratique du Congo

La République démocratique du Congo va lever son interdiction d'exporter du cobalt.

À partir du 16 octobre, l’offre mondiale sera gérée en imposant des quotas d'exportation annuels.

L'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques du pays a déclaré que les mineurs seront autorisés à expédier jusqu'à 18 125 tonnes de cobalt jusqu'à la fin de l'année 2025, avec des plafonds annuels de 96 600 tonnes en 2026 et 2027.

Le Congo a produit environ 70 % de la production mondiale de cobalt l'année dernière. Le pays a décidé de suspendre ses exportations en février après que les prix aient atteint leur plus bas niveau en neuf ans. Cette mesure a été prolongée en juin, ce qui a conduit les principaux producteurs, notamment Glencore (GLEN.L) et le groupe chinois CMOC (603993.SS), à déclarer un cas de force majeure.

Le nouveau système, soutenu par Glencore mais contesté par CMOC, vise à réduire les stocks et à soutenir les prix. Les quotas seront attribués en fonction des exportations historiques de ce matériau essentiel à la fabrication des batteries électriques.

Le secteur minier artisanal du Congo, largement non réglementé, représente une part importante de la production de cobalt, ce qui complique la traçabilité et la conformité pour les acheteurs mondiaux.

