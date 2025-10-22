Portugal : Cristiano Ronaldo Jr convoqué chez les U16

Cristiano Ronaldo Jr, le fils aîné de la star portugaise Cristiano Ronaldo, a été convoqué pour la première fois en équipe nationale portugaise des moins de 16 ans.

Âgé de 15 ans, il évolue actuellement au sein du club saoudien Al-Nassr, où joue également son père.

Le jeune attaquant fait partie des 22 joueurs sélectionnés pour participer à la Coupe des fédérations, un tournoi international junior qui se tiendra en Turquie du 30 octobre au 4 novembre, avec la participation de la Turquie, du Pays de Galles et de l’Angleterre.

Déjà convoqué avec les U15 portugais en mai dernier, Ronaldo Jr poursuit ainsi une progression prometteuse. Passé par les académies de la Juventus et de Manchester United, il semble marcher dans les pas de son père.

Cristiano Ronaldo, quant à lui, a débuté avec les U15 en 2001. Il détient aujourd’hui les records mondiaux du football international masculin avec 223 sélections et 143 buts sous le maillot portugais.