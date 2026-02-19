Soudan : des écosystème forestiers décimés par trois années de conflit

Au Soudan, les hommes ne sont pas les seuls à payer le prix fort de la guerre qui déchire leur pays depuis trois ans. L'État de Khartoum a perdu 60 % de sa couverture végétale en raison du conflit, selon les données officielles.

De vastes étendues d'une forêt d'acacias autrefois verdoyante, au sud de Khartoum, la capitale ont été décimés. Des arbres centenaires de cette réserve naturelle de 1 500 hectares ont été coupés pour alimenter le commerce de bois et de charbon de bois.

Alors que la forêt d'Al-Sunut a servi de refuge aux oiseaux et protégeait contre les inondations saisonnières du Nil.

''(L'impact de la guerre sur les forêts) a eu des répercussions environnementales non seulement pour le Soudan, mais aussi pour le continent africain, car la forêt sert de refuge aux oiseaux migrateurs d'Europe.'', explique Abubakr Al-Tayeb Ali Al-Amin, directeur général des ressources naturelles et des forêts, ministère de l'Agriculture.

Sur le terrain, les ramasseurs de bois ont remplacé les promeneurs habituels. Alors que la déforestation a privé les animaux de leur habitat naturel. Plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux avaient été recensées dans la région, ainsi que des singes et des petits mammifères.

'' Les effets se sont étendus à des animaux tels que les singes, les rongeurs et certaines gerbilles, qui contribuaient à maintenir l'équilibre écologique. Après le déboisement de la forêt, un grand nombre de singes ont été déplacés et ont peut-être disparu ou sont morts.'', raconte Al-Nazir Ali Babiker, ingénieur agronome.

L'État de Khartoum a perdu 60 % de sa couverture végétale en raison de la guerre selon les données officielles. Des efforts de reboisement sont en cours. Mais experts avertissent, la restauration des forêts perdues serait « longue et coûteuse ».