Nigeria : d’anciens braconniers et bûcherons protègent la forêt

Au Nigeria, plusieurs forêts sont victimes du braconnage et de l'exploitation illégale. Face aux phénomène, des ONG transforment des bûcherons et braconniers en protecteurs des réserves naturelles.

C'est le cas deJames Leleghale Bekewei, ce nigérian de 26 ans avait pour principale source de revenus, l'abattage des arbres dans la réserve d'Okomu dans le sud-ouest du pays. Désormais il travaille comme garde forestier dans la même.

''J'étais bûcheron avant, oui, je coupais du bois avec certains de mes collègues. Donc nous allons [allions] dans la forêt, nous abattons des arbres et nous les transportons à Lagos, juste pour gagner de l'argent.'', explique-t-il.

Mais ça c'était avant. Aujourd'hui, Bekewei est passé de l'autre côté de la loi , traquant les chasseurs et les bûcherons dans cette vaste réserve. Vivant dans un campement dans la forêt, il gagne 90 000 nairas (65 dollars) par mois et bénéficie d'un logement et de repas gratuits.

James Leleghale Bekewei, a été recruté par Africa Nature Investors (ANI), une ONG chargée par le service des parcs nationaux du Nigeria de gérer Okomu. L'ONG espère atténuer les pressions économiques qui rongent les réserves naturelles du Nigeria.

'' L'approche que nous avons utilisée, et que nous continuons d'utiliser, consiste à dialoguer avec ces personnes, à dialoguer avec les communautés locales et les personnes impliquées dans l'exploitation forestière afin qu'elles prennent conscience de la nécessité de cette démarche. Sur le plan économique, les femmes et les jeunes sont les cibles de notre projet.'', explique Peter Abanyam, directeur du parc, Africa Nature Investors.

La pauvreté et la faiblesse d'un État incapable ou peu disposé à faire respecter la réglementation ont fait de la chasse et de l'exploitation forestière illégales dans les zones protégées un moyen attrayant de gagner de l'argent. Selon la Nigerian Conservation Foundation, le Nigeria a perdu 96 % de son couvert forestier d'origine.