Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

À Vérone, des manifestants dénoncent le gaspillage d’argent public des JO d’hiver

Réunis sous la bannière « Olympics No Thanks », des manifestants ont dénoncé le coût des Jeux et l’usage de fonds publics qu’ils jugent excessif. Selon eux, les milliards engagés pour les infrastructures auraient pu être investis dans la santé ou l’éducation. Ils s’interrogent aussi sur l’héritage réel des nouveaux sites, dont la rentabilité à long terme reste incertaine. De leur côté, les organisateurs assurent que l’événement repose sur une électricité renouvelable certifiée, fournie par Enel grâce à des garanties d’origine. Un argument que contestent les militants, estimant que ces mécanismes n’influent pas sur le mix énergétique national. La mobilisation est restée pacifique et s’est dispersée en fin de journée.

Plus d'actualités sur
Italie Durabilité Energie renouvelable Milano-Cortina 2026

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.