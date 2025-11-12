Maroc : la saison de récolte des olives célèbre la transmission des traditions

Chaque année, la province de Driouch, dans le nord-est du Maroc, s'anime grâce aux couleurs vives et aux arômes riches de la saison des récoltes d'olives.

Les oliveraies, qui s'étendent sur les collines et dans les vallées, deviennent le centre de l'activité lorsque les agriculteurs locaux récoltent ce fruit précieux, pierre angulaire de la culture et de la cuisine marocaines.

Cette période stimule l’économie locale, en soutenant les petits agriculteurs et les coopératives locales qui transforment les olives en huile de première qualité et en d'autres produits.

La saison des récoltes n'est pas seulement un événement agricole, c'est aussi un moment de partage et de tradition. Les familles et les voisins travaillent ensemble pour cueillir les olives à la main, veillant à ce que les fruits restent intacts pour la production d'une huile d'olive de haute qualité.

Des premières olives vertes aux derniers fruits mûrs, cette période célèbre à la fois la terre et les traditions transmises de génération en génération.