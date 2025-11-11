Soudan : le ministre égyptien des Affaires étrangères rencontre le chef de l'armée

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a rencontré le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel-Fattah Burhan, à Port-Soudan, sur la mer Rouge, mardi, dans le cadre des efforts déployés à l'échelle mondiale pour parvenir à un cessez-le-feu et éviter une catastrophe humanitaire.

Cet échange est intervenu dans le cadre du plan de paix annoncé en septembre par un quartet comprenant les États-Unis, l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Le ministre égyptien a renouvelé la condamnation par l'Égypte des atrocités commisesà El-Fasher.

Ce plan prévoit une trêve humanitaire de trois mois, suivie d'un processus politique de neuf mois.

Jeudi, les forces de soutien rapide ont déclaré qu'elles acceptaient la trêve humanitaire proposée par le quartet. De son côté, l'armée a déclaré qu'elle accueillait favorablement la proposition, mais qu'elle ne l'accepterait que si les forces de soutien rapide se retiraient des zones civiles et rendaient leurs armes.

La guerre entre les forces de soutien rapide et l'armée a commencé en 2023, lorsque des tensions ont éclaté entre les deux anciens alliés qui étaient censés superviser une transition démocratique après le soulèvement de 2019.