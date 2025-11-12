Soudan : Fletcher rencontre al-Burhan pour garantir l’accès humanitaire

Le Secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires humanitaires, Tom Fletcher, en mission au Soudan pour une semaine, a tenu ce mardi une entrevue avec le général Abdelfattah Al-Burhan, président du Conseil de transition soudanais.

L’objectif principal de cette rencontre était d’assurer la continuité et la sécurité des opérations humanitaires dans un contexte où les besoins de la population ne cessent de croître.

À l’issue de la réunion, le haut responsable onusien a réaffirmé l’engagement des Nations unies à soutenir la population soudanaise, malgré les défis sécuritaires.

« Nous souhaitons tous voir la paix revenir pour le peuple soudanais, et les acteurs humanitaires se tiennent prêts à intensifier leurs efforts et à fournir une aide vitale suffisante pour atteindre des dizaines de millions de Soudanais avec de la nourriture, des médicaments et des soins médicaux. Je me réjouis vivement des échanges constructifs que j’ai eus cet après-midi avec le président Burhan », a déclaré Fletcher, soulignant la volonté de l’ONU d’intervenir « de manière neutre, indépendante et impartiale ».

Cette visite intervient dans un contexte de crise humanitaire aiguë, marquée par des déplacements massifs de population et un accès difficile à certaines régions. Fin octobre, Tom Fletcher, coordinateur humanitaire des Nations unies, avait annoncé le déblocage d’une aide de 20 millions de dollars issue du fonds d’urgence de l’ONU. Cette enveloppe doit permettre de financer l’aide alimentaire, les soins médicaux et la protection des civils, en particulier dans les zones les plus affectées comme le Darfour et le Kordofan.