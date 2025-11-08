L’ONU appelle à un soutien international au Tchad, submergé par les réfugiés

La situation humanitaire des réfugiés fuyant la région du Darfour, au Soudan, continue de se détériorer, a alerté jeudi la Haute-Commissaire adjointe des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Kelly Clements.

Lors de sa visite au camp de Farchana, au Tchad, Kelly Clements a rencontré des réfugiés venus d’El-Fasher, ville soudanaise assiégée par les Forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire responsable de violences meurtrières.

« Les réfugiés ont besoin de tout : d’un lieu sûr, d’un abri, d’eau potable et de la possibilité de reconstruire leur vie », a déclaré Mme Clements. Elle a insisté sur la nécessité d’un « soutien continu » pour le Tchad, pays frontalier accueillant un nombre croissant de personnes fuyant la violence.

La crise résulte de la prise d’el-Fasher par les Forces de soutien rapide (FSR), engagées dans un conflit avec l’armée soudanaise depuis avril 2023.

Plus de 40 000 personnes ont déjà perdu la vie et 13 millions ont été déplacées, faisant de ce conflit l’une des pires catastrophes humanitaires de la région. L’urgence est totale pour venir en aide à ces populations vulnérables.