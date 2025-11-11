Mali : une influenceuse TikTok tuée par des hommes armés

Des hommes armés au Mali ont tué une influenceuse TikTok qui avait publié des vidéos en soutien à l'armée de ce pays d'Afrique de l'Ouest, ont déclaré lundi les autorités.

"La jeune utilisatrice de TikTok Mariame Cissé a été enlevée vendredi par des hommes armés alors qu'elle se trouvait au marché hebdomadaire d'Echel... Le lendemain, à la tombée de la nuit, ces mêmes hommes l'ont ramenée sur la place de l'Indépendance à Tonka et l'ont exécutée devant une foule", a déclaré Yehia Tandina, le maire de Tombouctou, à l'Associated Press.

Le maire de Tonka, dans la région de Tombouctou, Mamadou Konipo, a confirmé le meurtre, mais a déclaré ne pas disposer d'autres informations.

Tonka est un village situé le long du fleuve Niger, à environ 150 kilomètres de Tombouctou. Des membres du groupe Jama'at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), affilié à Al-Qaïda, opèrent dans cette région.

Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de ce meurtre.

Mariame Cissé, qui n'était pas membre de l'armée, publiait parfois des photos d'elle-même en tenue militaire à ses plus de 140 000 abonnés, ce qui aurait attiré l'attention des hommes armés. Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok, Mariame Cissé a posté un clip d'elle-même vêtue d'un treillis militaire avec la légende "Vive le Mali".

Selon le maire de Tombouctou, elle avait reçu des menaces de mort plusieurs jours avant son enlèvement. "Cette jeune femme voulait simplement promouvoir sa communauté à travers ses publications TikTok et encourager l'armée malienne dans ses missions de protection des personnes et de leurs biens", a déclaré la télévision d'État, sans nommer les ravisseurs.

Le Mali lutte contre des groupes armés depuis 2012, un conflit qui s'est intensifié au cours de la dernière décennie. L'armée a pris le pouvoir en 2020 sous prétexte de mettre fin à l'insécurité. Un autre officier militaire a pris le pouvoir lors d'un coup d'État l'année suivante. Selon des groupes de surveillance, l'insécurité s'est aggravée depuis lors.

Des groupes armés, principalement le JNIM, opèrent dans de vastes zones rurales. Ce pays enclavé est actuellement soumis à un blocus pétrolier imposé par le JNIM.