Football : le traditionnel défilé des Bleus à Clairefontaine

Les joueurs de l'équipe de France ont une fois de plus transformé leur arrivée à leur base de Clairefontaine en un défilé de mode, lundi, alors qu'ils se présentaient au camp d'entraînement.

Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont arboré des marques de luxe et des looks très remarqués, Jules Kounde et Manu Koné ayant volé la vedette, le dernier dans un manteau La France est en tête du groupe D des qualifications européennes avec 10 points après quatre matches.

Elle se qualifiera pour le tournoi de l'année prochaine aux États-Unis, au Mexique et au Canada si elle s'impose face à l'Ukraine, deuxième du groupe, jeudi au Parc des Princes. Les bleus joueront contre l'Azerbaïdjan dimanche pour les derniers matches de qualifications à la Coupe du monde 2026.