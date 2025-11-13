Football : nés Belges, Balikwisha et Epolo autorisés à jouer pour la RDC

La FIFA a approuvé le changement de nationalité sportive de deux footballeurs, leur permettant de représenter la République démocratique Congo (RDC) plutôt que la Belgique, en vue des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique, qui débutent ce jeudi.

L’attaquant du Celtic, Michel-Ange Balikwisha, et le gardien du Standard de Liège, Matthieu Epolo, sont désormais éligibles pour jouer avec la RDC contre le Cameroun lors de la demi-finale des barrages.

Les deux joueurs sont nés en Belgique et ont des origines congolaises. Ils ont représenté la Belgique dans les sélections de jeunes et en équipe espoirs, mais jamais en équipe nationale A, ce qui a permis à la FIFA d’approuver leur changement d’éligibilité.

La FIFA a précisé que le transfert d’éligibilité d’Epolo a été validé mercredi, tandis que celui de Balikwisha l’a été mardi.

Le vainqueur du match RDC –Cameroun disputera la finale des barrages dimanche contre le vainqueur du match Nigeria – Gabon, prévu jeudi. L’ensemble des barrages se joue à Rabat, au Maroc.

Le vainqueur des barrages africains accédera ensuite au tour intercontinental à six équipes prévu en mars, dont deux équipes décrocheront leur qualification pour la Coupe du monde, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La RDC ne s’est qualifiée qu’une seule fois pour la Coupe du monde, en 1974, lorsqu’il participait sous le nom de Zaïre, lors du tournoi disputé en Allemagne de l’Ouest.