Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Mondial 2026 : le Ghanéen Thomas Partey toujours interdit de séjour au Canada

L'ancien footballeur d'Arsenal Thomas Partey arrive au tribunal de première instance de Westminster, à Londres, où il doit répondre de cinq chefs d'accusation de viol.   -  
Copyright © africanews
Yui Mok/PA via AP
By Ali Bamba

avec AFP

Canada

Le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey, qui doit comparaître au Royaume-Uni pour répondre d'accusations de viol, a vu mardi son recours judiciaire rejeté ; celui-ci lui aurait permis d'entrer au Canada pour assister au premier match de son équipe lors de la Coupe du monde, à Toronto.

Ottawa a refusé d'accorder un visa au joueur de Villarreal en raison des accusations portées contre lui au Royaume-Uni, l'empêchant ainsi de jouer pour le Ghana contre le Panama mercredi.

Accra a déposé mardi une demande d'injonction devant un tribunal fédéral afin de faire annuler la décision d'Ottawa.

Mais la chaîne CBC a indiqué que le juge Roger Lafrenière avait rejeté le recours.

Peu avant le prononcé de la décision, Carlos Queiroz, l'entraîneur chevronné du Ghana, a déclaré aux journalistes à Toronto que son équipe serait prête, quelle que soit l'issue du procès.

« Mon travail consiste à jouer avec les cartes que j'ai en main », a déclaré Queiroz.

« Quand la décision sera prise, nous serons prêts. »

Interrogé à son tour sur l'éventuelle absence de Partey, le sélectionneur du Panama, Thomas Christiansen, a déclaré qu'il estimait que le Ghana resterait un adversaire redoutable, même si l'ancien joueur d'Arsenal n'était pas sur le terrain.

« Ils ont beaucoup d'autres footballeurs capables de prendre la relève », a-t-il déclaré en espagnol.

Le Ghana ne serait pas « plus faible » en raison de l'absence de Partey, a-t-il ajouté.

« Ils ont beaucoup plus d'expérience que nous », a déclaré Christiansen à propos des Black Stars.

Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Sam Okudzeto Ablakwa, a qualifié la décision du Canada de « despotique et extrêmement injuste », décrivant Partey comme « un membre clé de l'équipe nationale senior du Ghana ».

Accra a adressé une « note de protestation » officielle à Ottawa concernant cette mesure et a demandé formellement au Canada de revoir sa décision, a déclaré M. Ablakwa.

Le ministère canadien des Affaires étrangères a déclaré à l'AFP qu'il « entretenait des relations diplomatiques régulières avec le Ghana, notamment sur les questions consulaires et migratoires lorsque celles-ci se posent ».

Le ministère a toutefois refusé de commenter les discussions menées avec le Ghana au sujet de l’exclusion de Partey, précisant que les décisions relatives à l’entrée sur le territoire relevaient de la compétence d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). L’IRCC a déclaré : « Le Canada a toujours affirmé que l’organisation d’événements majeurs ne modifie en rien ses lois en matière d’immigration. » « Chaque personne souhaitant venir au Canada fait l’objet d’une évaluation individuelle, fondée sur les faits disponibles et la législation applicable », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Partey fait l’objet de sept chefs d’accusation de viol et d’un chef d’agression sexuelle au Royaume-Uni, liés à des allégations formulées par quatre femmes différentes entre 2020 et 2022. Il nie ces allégations.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.