Mondial 2026 : le Ghanéen Thomas Partey toujours interdit de séjour au Canada

Le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey, qui doit comparaître au Royaume-Uni pour répondre d'accusations de viol, a vu mardi son recours judiciaire rejeté ; celui-ci lui aurait permis d'entrer au Canada pour assister au premier match de son équipe lors de la Coupe du monde, à Toronto.

Ottawa a refusé d'accorder un visa au joueur de Villarreal en raison des accusations portées contre lui au Royaume-Uni, l'empêchant ainsi de jouer pour le Ghana contre le Panama mercredi.

Accra a déposé mardi une demande d'injonction devant un tribunal fédéral afin de faire annuler la décision d'Ottawa.

Mais la chaîne CBC a indiqué que le juge Roger Lafrenière avait rejeté le recours.

Peu avant le prononcé de la décision, Carlos Queiroz, l'entraîneur chevronné du Ghana, a déclaré aux journalistes à Toronto que son équipe serait prête, quelle que soit l'issue du procès.

« Mon travail consiste à jouer avec les cartes que j'ai en main », a déclaré Queiroz.

« Quand la décision sera prise, nous serons prêts. »

Interrogé à son tour sur l'éventuelle absence de Partey, le sélectionneur du Panama, Thomas Christiansen, a déclaré qu'il estimait que le Ghana resterait un adversaire redoutable, même si l'ancien joueur d'Arsenal n'était pas sur le terrain.

« Ils ont beaucoup d'autres footballeurs capables de prendre la relève », a-t-il déclaré en espagnol.

Le Ghana ne serait pas « plus faible » en raison de l'absence de Partey, a-t-il ajouté.

« Ils ont beaucoup plus d'expérience que nous », a déclaré Christiansen à propos des Black Stars.

Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Sam Okudzeto Ablakwa, a qualifié la décision du Canada de « despotique et extrêmement injuste », décrivant Partey comme « un membre clé de l'équipe nationale senior du Ghana ».

Accra a adressé une « note de protestation » officielle à Ottawa concernant cette mesure et a demandé formellement au Canada de revoir sa décision, a déclaré M. Ablakwa.

Le ministère canadien des Affaires étrangères a déclaré à l'AFP qu'il « entretenait des relations diplomatiques régulières avec le Ghana, notamment sur les questions consulaires et migratoires lorsque celles-ci se posent ».

Le ministère a toutefois refusé de commenter les discussions menées avec le Ghana au sujet de l’exclusion de Partey, précisant que les décisions relatives à l’entrée sur le territoire relevaient de la compétence d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). L’IRCC a déclaré : « Le Canada a toujours affirmé que l’organisation d’événements majeurs ne modifie en rien ses lois en matière d’immigration. » « Chaque personne souhaitant venir au Canada fait l’objet d’une évaluation individuelle, fondée sur les faits disponibles et la législation applicable », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Partey fait l’objet de sept chefs d’accusation de viol et d’un chef d’agression sexuelle au Royaume-Uni, liés à des allégations formulées par quatre femmes différentes entre 2020 et 2022. Il nie ces allégations.