Art Basel confirme le retour des acheteurs en Suisse

La Suisse a accueilli le 16 juin à Bâle des milliers de collectionneurs, galeristes et artistes à l'occasion des journées de prévernissage d'Art Basel, l'une des plus importantes foires d'art contemporain au monde. L'événement est particulièrement scruté cette année alors que le marché international de l'art semble montrer des signes de reprise après plusieurs années de ralentissement. Selon l'Art Basel and UBS Global Art Market Report, le marché mondial de l'art a retrouvé de la vigueur en 2025, atteignant près de 60 milliards de dollars après deux années de baisse. Pour Noah Horowitz, directeur général d'Art Basel, cette amélioration reste toutefois contrastée : le segment du très haut de gamme continue de progresser tandis que le marché intermédiaire demeure sous pression. À Bâle, cette dynamique s'est traduite par une forte affluence dès l'ouverture. Les œuvres de figures majeures comme Henry Moore, Pablo Picasso, Andy Warhol ou encore David Hockney ont attiré l'attention des visiteurs, tandis que les organisateurs soulignent le retour des acheteurs internationaux. Avec près de 4 000 artistes représentés, la foire confirme son statut de rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur. Cette édition met également en lumière le regain d'importance des événements physiques dans les ventes d'œuvres d'art. Les foires représentent désormais 35 % du chiffre d'affaires des galeristes, confirmant leur rôle central dans le marché. Elle revêt en outre une résonance particulière après le récent décès de l'artiste britannique David Hockney, dont plusieurs œuvres sont exposées cette année aux côtés des installations monumentales du célèbre secteur Unlimited. Art Basel se tiendra du 18 au 21 juin 2026. Considérée comme la référence du marché mondial de l'art, la manifestation réunira des galeries et collectionneurs venus du monde entier autour d'œuvres majeures des 20e et 21e siècles.