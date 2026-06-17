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Afrique du Sud : John Steenhuisen quitte le ministère de l'Agriculture

John Steenhuisen, chef du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique (DA), salue ses partisans à Pretoria, en Afrique du Sud, le 17 février 2024.   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP, AP

Afrique du Sud

Son propre parti, l'Alliance démocratique, a demandé et obtenu du président Cyril Ramaphosa la mise à l'écart de John Steenhuisen du portefeuille.

Il est reclassé vice-ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence. C'est Willie Aucamp, jusqu'ici ministre des Forêts, de la Pêche et de l'Environnement, qui lui succède à l'Agriculture.

Nommé à ce poste en juillet 2024, Steenhuisen n'aura pas convaincu. Sa gestion de l'épidémie de fièvre aphteuse a cristallisé les critiques : son ministère a été accusé de maintenir un monopole étatique sur la distribution des vaccins, au détriment des éleveurs et des vétérinaires privés, tenus à l'écart de la campagne de vaccination.

Le nouveau patron de l'Alliance démocratique, Geordin Hill-Lewis, maire du Cap, présente ce remaniement comme le fruit d'une évaluation minutieuse de la participation du parti au gouvernement d'union nationale et assure que cette nouvelle configuration permettra à la DA de peser davantage au sein de la coalition.

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