Afrique du Sud : John Steenhuisen quitte le ministère de l'Agriculture

Son propre parti, l'Alliance démocratique, a demandé et obtenu du président Cyril Ramaphosa la mise à l'écart de John Steenhuisen du portefeuille.

Il est reclassé vice-ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence. C'est Willie Aucamp, jusqu'ici ministre des Forêts, de la Pêche et de l'Environnement, qui lui succède à l'Agriculture.

Nommé à ce poste en juillet 2024, Steenhuisen n'aura pas convaincu. Sa gestion de l'épidémie de fièvre aphteuse a cristallisé les critiques : son ministère a été accusé de maintenir un monopole étatique sur la distribution des vaccins, au détriment des éleveurs et des vétérinaires privés, tenus à l'écart de la campagne de vaccination.

Le nouveau patron de l'Alliance démocratique, Geordin Hill-Lewis, maire du Cap, présente ce remaniement comme le fruit d'une évaluation minutieuse de la participation du parti au gouvernement d'union nationale et assure que cette nouvelle configuration permettra à la DA de peser davantage au sein de la coalition.