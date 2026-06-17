Coupe du Monde 2026 : le Sénégal s'incline 3 - 1 face à la France

Le Sénégal a chuté d'entrée face à la France en Coupe du monde. Les Lions de la Teranga ont longtemps fait douter les Bleus avant de s'incliner 3-1, dans le groupe I.

Dominateurs par séquences en première période, les Sénégalais ont même touché le poteau et manqué une énorme occasion avant la pause. Mais au retour des vestiaires, la qualité individuelle française a fait la différence.

Kylian Mbappé a inscrit un doublé, dépassant ainsi Pelé avec 14 buts en Coupe du monde, et a célébré son exploit en imitant un flûtiste, comme il l'avait promis. Les Bleus ont battu le Sénégal 3-1 mardi lors de leur premier match de la Coupe du monde.

« Il aurait pu marquer quatre ou cinq buts, d’accord, en théorie, mais nous sommes satisfaits de ces deux buts », a déclaré Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France.

Mbappé n'a touché le ballon que 14 fois au cours d'une première mi-temps sans but, soit le plus faible total de tous les joueurs, avant de donner l'avantage à la France à la 66e minute. Il a dépassé d'un sprint le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly, s'est retourné pour reprendre une passe en diagonale de Michael Olise et a glissé le ballon au fond des filets du gardien Édouard Mendy depuis l'extérieur de la surface de réparation.

Dans une séquence enregistrée le 20 mai avec Mbappé et diffusée vendredi par la chaîne américaine Fox, l'acteur et animateur de télévision primé James Corden a suggéré à l'attaquant vedette de 27 ans de célébrer son prochain but en Coupe du monde en imitant un flûtiste. Mbappé a appris à jouer de cet instrument pendant un an ou deux lorsqu'il était enfant, à la demande de ses parents.

« Je vais le faire pour toi dès le premier match », a déclaré Mbappé.

Mbappé s'est précipité vers un coin du terrain, a porté ses deux mains à ses lèvres et a fait semblant de souffler dans une fanfare pendant quelques secondes.

« S'il veut encore passer à côté de la première mi-temps et marquer deux buts en seconde période lors d'un autre match, ça me va », a déclaré Deschamps.

Bradley Barcola a doublé l'avance à la 82e minute, deux minutes après son entrée en jeu, puis Ibrahim Mbaye a réduit l'écart à la cinquième minute du temps additionnel. Mbappé a marqué à peine 68 secondes plus tard d'une frappe spectaculaire du pied droit à 30 yards. Le ballon a plongé à la perfection entre le bras gauche tendu de Mendy et la barre transversale.

« Un but incroyable », a déclaré le défenseur français William Saliba.

Mbappé, qui a terminé meilleur buteur du tournoi 2022 avec huit buts, a pris une longueur d'avance sur Lionel Messi et son compatriote Just Fontaine au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde, avant que Messi n'inscrive ses 14e, 15e et 16e buts pour l'Argentine plus tard dans la journée de mardi. Mbappé est à égalité avec l’Allemand Gerd Müller, derrière Messi, l’Allemand Miroslav Klose (16) et le Brésilien Ronaldo (15).

« Je suis sûr qu’il y arrivera », a déclaré Saliba à propos de Mbappé et de son record.

Mbappé est également devenu le meilleur buteur de l'histoire de la France avec 58 buts, soit un de plus qu'Olivier Giroud.

« Il peut parfois manquer un ou deux matchs, mais d’un seul geste, il est vraiment capable de faire pencher la balance et de mener son équipe à la victoire », a déclaré Deschamps. « Les gens disent qu’il ne défend pas assez. Eh bien, il n’est pas là pour défendre. »

Mbappé a balayé les critiques d'un revers de main.

« Ce n’est pas une question de vengeance », a-t-il déclaré. « Si je me mettais à jouer pour tous ceux qui me critiquent, juste pour les faire taire, je devrais jouer jusqu’à mes 80 ans. »

Dans l'espoir d'atteindre sa troisième finale consécutive de Coupe du monde, la France affrontera l'Irak lundi à Philadelphie, puis clôturera la phase de groupes du groupe I le 26 juin contre la Norvège à Foxborough, dans le Massachusetts. Le Sénégal affrontera la Norvège lundi au MetLife Stadium et terminera la phase de groupes contre l'Irak à Toronto.

Les supporters sénégalais s'étant vu refuser un visa par le gouvernement américain, les partisans des Lions de la Teranga semblaient cantonnés à quelques tribunes situées dans le coin sud-ouest du MetLife Stadium, par un après-midi ensoleillé où la température atteignait 77 degrés Fahrenheit (25 degrés Celsius).

Alors que la majeure partie du stade était remplie par une foule de 80 545 spectateurs, soit un peu moins que la capacité maximale, des sièges étaient inoccupés au niveau du club de la mezzanine, qui dispose de loges climatisées situées derrière les sièges en plein air.

Deux heures avant le coup d'envoi, le prix des billets était tombé jusqu'à 69 dollars sur le site de revente de la FIFA. En décembre, la FIFA vendait ces billets entre 220 et 620 dollars.

La France a été dominée 5-1 au nombre de tirs en première mi-temps. À la 25e minute, un tir de l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson a heurté un poteau, a rebondi sur le talon du gardien Mike Maignan avant de sortir en touche.

Les Bleus ont ensuite dominé leurs adversaires 10 à 1 au nombre de tirs en seconde mi-temps, lorsque Olise s'est décalé au centre depuis le flanc droit.

« Si nous avions été plus efficaces, à la mi-temps, nous aurions pu mener 1 à 0 ou 2 à 0 », a déclaré le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw.

Messi signe son premier triplé en Coupe du monde alors que l'Argentine, tenante du titre, s'impose 3-0 face à l'Algérie lors de son premier match

Mardi soir, Lionel Messi a inscrit son premier triplé en Coupe du monde tout en se hissant à la première place ex æquo du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition, permettant ainsi à l'Argentine, tenante du titre, de s'imposer largement 3-0 face à l'Algérie lors de son premier match de la phase de poules.

Messi a inscrit son premier but dès les premières minutes, grâce à une belle passe de son coéquipier de l'Inter Miami, Rodrigo De Paul, puis le deuxième sur un rebond en début de seconde mi-temps. Peu après avoir inscrit son troisième but d'une frappe depuis l'entrée de la surface de réparation, il a été remplacé sous une ovation debout d'un public largement pro-argentin.

Ces trois buts ont porté son total à 16 en carrière, ce qui le place à égalité avec l'Allemand Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l'histoire. Ils lui ont également permis de rejoindre le Portugais Cristiano Ronaldo au rang des seuls joueurs à avoir marqué lors de cinq Coupes du monde.

« Les premiers matchs de la Coupe du monde sont toujours difficiles », a déclaré Messi après avoir participé à la compétition pour la sixième fois, un record, « et on voit bien que personne ne fait de cadeau. »

Enfin, presque rien. L'Algérie a commis des erreurs cruciales sur les deux premiers buts de Messi, marqués exactement 20 ans après ses débuts en Coupe du monde avec l'Argentine, lors d'un match contre la Serbie-et-Monténégro — il avait d'ailleurs marqué lors de cette rencontre-là aussi.

« On ne parle pas d’un footballeur comme les autres », a déclaré le sélectionneur algérien Vladimir Petkovic. « Malheureusement, nous lui avons aussi donné l’occasion de marquer le premier et le deuxième but, et nous lui avons en fait facilité la tâche. Mais Messi, grâce à sa lucidité dans les moments décisifs du match, est capable de réaliser ces exploits avec beaucoup plus de facilité. »

Le brillant triplé de Messi a permis à l'Argentine de prendre un bien meilleur départ que lors de sa dernière Coupe du monde. Il y a quatre ans, l'Albiceleste s'était inclinée face à l'Arabie saoudite lors de son premier match au Qatar, avant de se ressaisir pour remporter son troisième titre mondial.

« Le premier match est toujours délicat », a déclaré le sélectionneur argentin Lionel Scaloni. « Nous avions connu des difficultés lors de la dernière Coupe du monde et nous devions aujourd’hui réussir nos débuts. »

Messi, qui fêtera ses 39 ans la semaine prochaine, a failli marquer deux autres buts contre l'Algérie, ne laissant à aucun moment transparaître que la légère blessure aux ischio-jambiers qui avait inquiété les supporters à l'approche du tournoi lui posait le moindre problème. L'un de ses buts a trouvé le fond des filets mais a été annulé en raison d'un hors-jeu infime, tandis qu'une autre frappe en seconde mi-temps est passée tout juste au-dessus de la barre transversale.

Il s'est également montré redoutable en défense, aidant l'Argentine à neutraliser les Fennecs, nettement surpassés.

« L'Argentine compte dans ses rangs un joueur d'exception, capable à lui seul de changer le cours d'un match », a déclaré la star algérienne Riyad Mahrez.

La meilleure occasion de l'Algérie s'est présentée dès les premières minutes, lorsque le but de Fares Chaibi a été annulé après consultation du VAR, qui a révélé qu'il était hors-jeu. Messi a marqué quelques instants plus tard, et le reste de la soirée a été dominé par lui et l'Argentine.

« J'aime jouer au football. C'est ma passion depuis que je suis tout petit », a déclaré Messi. « Quand je suis en forme, je donne tout ce que j'ai. »

Le match disputé à l'Arrowhead Stadium a permis de réaliser le rêve de longue date de feu Lamar Hunt, qui a non seulement fondé la franchise de la NFL dont ce stade est le siège, mais qui a également joué un rôle déterminant dans l'essor du football aux États-Unis, des années 1960 au début des années 2000.

Hunt a joué un rôle majeur dans l'organisation de la Coupe du monde de 1994 aux États-Unis. Ses fils, Clark et Dan, jouent un rôle tout aussi important dans cette édition.

Parmi la foule rassemblée en cette soirée de rêve dans le Heartland, on pouvait apercevoir le quarterback des Chiefs, Patrick Mahomes, qui avait troqué son habituel maillot rouge et jaune contre un survêtement bleu et une chemise blanche, ainsi que son épouse, Brittany.

L'Argentine poursuivra sa quête d'un deuxième titre consécutif à Arlington, au Texas, où elle affrontera l'Autriche lundi et la Jordanie le 27 juin. L'Algérie affrontera la Jordanie lundi à Santa Clara, en Californie, avant de se mesurer à l'Autriche lors de son dernier match du groupe J, le 27 juin à Kansas City.

« L’objectif », a déclaré De Paul, « est toujours d’arriver le premier jour et de repartir le dernier. »