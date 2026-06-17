Les Pays-Bas reçoivent l’empereur Naruhito pour renforcer 400 ans de liens

Le roi Willem-Alexander et la reine Máxima ont présidé une cérémonie officielle au palais royal, où les couples royaux se sont levés pour les hymnes nationaux néerlandais et japonais et ont passé en revue une garde d’honneur. Des enfants brandissant des drapeaux néerlandais et japonais s’étaient rassemblés devant le palais, tandis que les familles impériale et royale saluaient les invités et les responsables. L’événement a également réuni la maire d’Amsterdam, Femke Halsema, et le Premier ministre néerlandais, Rob Jetten. Après la cérémonie, le couple impérial japonais s’est rendu au Monument national, dans le centre d’Amsterdam, pour y déposer une gerbe en hommage aux victimes de la guerre et des conflits. Cette visite intervient alors que le Japon et les Pays-Bas continuent de renforcer une coopération diplomatique, économique et culturelle forgée au fil de plus de 400 ans de relations bilatérales. Leurs liens historiques remontent au début du XVIIe siècle, lorsque les marchands néerlandais comptaient parmi les rares Européens autorisés à maintenir des relations commerciales avec le Japon. Le programme officiel doit comprendre des rencontres et des événements destinés à consolider ces liens de longue date entre les deux pays.