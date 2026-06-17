RDC : la peur d’Ebola éloigne les femmes enceintes des centres de santé

Depuis le début de l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo, de nombreuses femmes enceintes évitent les hôpitaux par peur d’être contaminées ou placées en observation.

À la clinique Bénédicte de Bunia, le nombre de patientes se présentant aux consultations prénatales est passé d’environ 60 à une dizaine par mois, selon le directeur médical de l’établissement, le Dr Sonny Mwembo.

Parmi elles, Esther Lutula, 26 ans et mère d’un enfant de quatre ans, a choisi d’interrompre son suivi médical jusqu’à nouvel ordre.

« Si quelqu’un se rend à l’hôpital avec une température de 38 degrés ou plus, il est retenu sur place pour être placé en observation. C’est pourquoi je préfère attendre que la maladie cesse de se propager avant de reprendre les consultations », explique-t-elle.

Un mois après la déclaration officielle de l’épidémie, la République démocratique du Congo a enregistré 782 cas confirmés et 181 décès dans les trois provinces affectées. Les autorités sanitaires font état d’une progression rapide du virus dans des zones reculées où les déplacements de population compliquent l’identification et le suivi des personnes exposées.

Cette méfiance croissante à l’égard des structures de santé inquiète les professionnels du secteur. La diminution du nombre de femmes enceintes bénéficiant d’un suivi médical pourrait entraîner de graves conséquences pour la santé des mères et de leurs enfants.

« Avec cette récente baisse de fréquentation, nous risquons d’observer davantage de complications obstétricales. Nous pourrions même constater une augmentation du nombre de décès maternels et fœto-maternels », alerte le Dr Sonny Mwembo.

Face à cette situation, les autorités sanitaires et les organisations humanitaires tentent de rassurer la population sur les mesures de prévention mises en place dans les établissements de santé, afin d’éviter que la peur d’Ebola ne provoque une crise sanitaire parallèle touchant les femmes enceintes et les nouveau-nés.