La propagation d'Ebola en RDC et en Ouganda, une ''surprise'' selon Kigali

Une ''surprise'', c’est ainsi que le ministre rwandais de la santé a qualifié la propagation de l'épidémie annoncée le 15 mai, sévissant en RDC et en Ouganda.

Sabin Nsanzimana pointe des lacunes au niveau de la surveillance épidémiologique face à la propagation du virus.

''La transmission de cette épidémie a été une surprise lorsqu’elle a été annoncée à la mi-mai. Ce qui a le plus inquiété la population, c’est de savoir comment un nombre aussi important de cas avait pu s’accumuler aussi rapidement, alors qu’ils auraient dû être détectés plus tôt.'', a-t-il.

L’épidémie a déjà fait près de 200 morts en République démocratique du Congo et en Ouganda. Des voix alertent sur l’ampleur de la maladie en RDC. En Ouganda en revanche, la situation est sous contrôle.

''Pour l’instant, nous constatons que les choses évoluent dans la bonne direction, même si cela prendra encore un certain temps dans des pays comme l’Ouganda, par exemple. Cela fait dix jours qu’aucun nouveau cas n’y a été signalé, ce qui est rassurant, et dans d’autres régions de la RDC également, nous commençons à observer de bons résultats. Mais en Ituri, qui reste l’épicentre, de nouveaux cas apparaissent encore chaque jour.'', a déclaré le ministre rwandais de la santé.

Si le Rwanda est épargné par Ebola. Mais la circulation du virus dans la région reste un sujet d’inquiétude pour Kigali.

'' Plus le virus reste présent à nos frontières, plus cela pèse sur nos économies et sur nos activités quotidiennes. Même s’il n’y a pas d’Ebola au Rwanda, il y a toujours des activités transfrontalières. Des avions atterrissent à Kigali et poursuivent leur route vers Entebbe, avec des escales.'', a expliqué le ministre rwandais de la santé.

Il n’existe aucun vaccin ni traitement approuvé contre la souche Bundibugyo du virus responsable de l’épidémie actuelle.