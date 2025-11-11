Guinée équatoriale : l'accord migratoire avec les États-Unis fait polémique

L’administration Trump a envoyé 7, 5 millions de dollars à la Guinée équatoriale en échange de l’accueille par le pays d’Afrique centrale des migrants expulsés par les États-Unis.

La somme a été prélevée sur un fonds alloué par le Congrès américain pour faire face aux crises internationales de réfugiés. L’information révélée par une sénatrice démocrate passe mal. Et pour cause, la Guinée équatoriale est considérée comme un pays répressif. Ce qui soulève des questions sur le respect des droits des migrants qui pourront être expulsés vers ce pays.

Par ailleurs l’envoi au gouvernement équato-guinéen des 7,5 millions suscite aussi des inquiétudes sur leurs utilisation responsable. Alors que le régime est connu pour des faits de corruption présumée. Le président Teodoro Obiang Mbasogo et sa famille sont accusés de détournement d’argent public.

Depuis son retour au pouvoir en janvier dernier, Donald Trump a fait de la lutte contre l’immigration illégale et de masse aux États-Unis, l’un de ses principaux défis.