USA : Trump réclame la reprise des expulsions vers le Soudan du Sud

L'administration Trump a demandé mardi à la Cour suprême de suspendre l'ordonnance autorisant les migrants à contester leur expulsion vers le Soudan du Sud.

Cet appel est intervenu quelques heures après que le juge a suggéré que l'administration Trump « fabriquait » le chaos et a déclaré espérer que « la raison l'emporterait sur les discours ».

Le juge Brian Murphy a estimé que la Maison Blanche avait violé une ordonnance du tribunal en organisant un vol d'expulsion à destination de ce pays africain en proie au chaos, transportant des personnes originaires d'autres pays et condamnées pour des crimes aux États-Unis.

Il a déclaré que ces immigrants doivent avoir une réelle chance de faire part de leurs craintes quant au danger que leur renvoi vers ce pays pourrait les mettre en danger.

Le gouvernement fédéral a soutenu que M. Murphy avait retardé ses efforts pour expulser les migrants qui ne peuvent être renvoyés dans leur pays d'origine. Trouver des pays disposés à les accueillir est une « entreprise diplomatique délicate » et les exigences judiciaires constituent un revers majeur, a écrit le solliciteur général D. John Sauer dans un recours d'urgence demandant à la Cour de suspendre immédiatement son ordonnance.

Murphy, pour sa part, a déclaré avoir accordé à l'administration Trump « une flexibilité remarquable avec une supervision minimale » dans cette affaire et a souligné ses nombreuses tentatives de collaboration avec le gouvernement, selon une ordonnance publiée lundi soir.

Il s'agit de la dernière affaire en date où les juges fédéraux chargés de se prononcer sur la légalité du vaste programme de l'administration Trump ont utilisé un langage énergique, parfois même cinglant, pour manifester leur mécontentement. L'administration Trump a accusé les juges de contrecarrer la volonté des électeurs en bloquant ou en ralentissant le programme de la Maison Blanche.

Le juge a déclaré que les hommes ne pouvaient pas se défendre.

Lors d'une audience la semaine dernière convoquée pour examiner les informations selon lesquelles huit immigrants avaient été envoyés au Soudan du Sud, Murphy a déclaré que les hommes n'avaient pas été en mesure d'argumenter que l'expulsion pourrait les mettre en danger.

Mais au lieu d'ordonner au gouvernement de renvoyer les hommes aux États-Unis pour des audiences – comme le souhaitaient les plaignants – il lui a proposé de tenir les audiences à Djibouti, d'où l'avion avait décollé en route vers le Soudan du Sud, tant que les hommes resteraient sous la garde du gouvernement américain. Quelques jours plus tard, l'administration Trump a déposé une autre requête, affirmant que Murphy exigeait la détention de « criminels dangereux dans un lieu sensible ».

Murphy a toutefois déclaré que le gouvernement avait lui-même suggéré de les autoriser à traiter les demandes des hommes alors qu'ils étaient encore à l'étranger.

« Il s'avère que mener des procédures d'immigration sur un autre continent est plus difficile et plus lourd logistiquement que prévu par les défendeurs », a écrit Murphy, basé à Boston et nommé par le président démocrate Joe Biden.

Le gouvernement a fait valoir que les hommes avaient des antécédents avec le système d'immigration, ce qui leur avait donné l'occasion d'exprimer leur crainte d'être expulsés vers un pays autre que leur pays d'origine. Ils ont également affirmé que leurs pays d'origine – Cuba, le Laos, le Mexique, la Birmanie, le Vietnam et le Soudan du Sud – ne les reprendraient pas.

« La procédure inventée par le tribunal de district n'offre guère d'autre avantage que de retarder les procédures. Si certains étrangers peuvent bénéficier d'un report de leur expulsion, ce n'est pas le cas de la nation », a écrit Sauer. Le maintien des migrants à Djibouti a également tendu les relations des États-Unis avec ce pays, ont déclaré des responsables.

L'administration a également souligné à plusieurs reprises le passé criminel des hommes aux États-Unis et les a présentés comme des menaces à la sécurité nationale.

L'administration s'appuie sur des pays tiers

L'administration Trump s'appuie de plus en plus sur des pays tiers pour accueillir des immigrants qui ne peuvent être renvoyés dans leur pays d'origine pour diverses raisons. Certains pays refusent tout simplement de reprendre leurs citoyens expulsés, tandis que d'autres en reprennent une partie, mais pas la totalité. Certains ne peuvent être renvoyés dans leur pays d'origine par crainte d'être torturés ou maltraités.

Par le passé, cela a obligé les services d'immigration à libérer aux États-Unis des personnes qu'ils souhaitaient expulser, mais ne pouvaient pas.

Mais l'administration Trump a fait pression sur d'autres pays pour les accueillir. Dans l'hémisphère occidental, le Salvador, le Costa Rica et le Panama ont tous accepté d'accueillir des personnes expulsées des États-Unis, le Salvador étant l'exemple le plus controversé, car il détient des personnes expulsées des États-Unis dans une prison notoire.

L'administration Trump a déclaré explorer d'autres pays tiers pour les expulser.

Murphy a indiqué dans son ordonnance que les huit hommes avaient été initialement informés le 19 mai qu'ils seraient envoyés en Afrique du Sud, puis plus tard le même jour, qu'ils seraient envoyés au Soudan du Sud. Il a souligné que le gouvernement américain « a émis des avertissements sévères concernant le Soudan du Sud ».

Il a précisé que les hommes disposaient de moins de 16 heures de détention.

Les accusés ont été informés de leur expulsion et se sont rendus à l'aéroport, « la plupart du temps en dehors des heures de veille », et n'ont eu qu'une possibilité limitée, voire inexistante, de parler à leur famille ou à un avocat.

« Compte tenu de leur comportement, il est difficile de tirer une autre conclusion que celle selon laquelle les accusés invoquent le manque de clarté comme moyen d'évasion », a écrit le juge.