USA : des milliers de Camerounais désormais menacés d'expulsions

Plus de 11 000 personnes originaires d'Afghanistan et du Cameroun sont menacées d'expulsions des Etats-Unis.

Dans une brève ordonnance rendue lundi, la Cour d'appel a autorisé la fin du programme de protections temporaires mis en place par le ministère de la sécurité intérieure.

Un groupe de défense des immigrés appelé CASA avait un dossier plausible contre le ministère de la Sécurité intérieure pour avoir choisi de mettre fin au statut de protection temporaire, ou TPS, pour les Afghans et les Camerounais.

Toutefois, la Cour a évoqué une insuffisance de preuves pour justifier le recours extraordinaire consistant à empêcher le gouvernement de supprimer progressivement le TPS pendant que l'action en justice suit son cours.

L'administration Trump avait prévu de mettre fin au TPS pour les Afghans la semaine dernière et l'échéance pour les Camerounais est fixée au 4 août prochain.

L'administration Trump a cherché à mettre fin au TPS pour des centaines de milliers d'autres migrants originaires du Honduras, du Nicaragua, du Venezuela et d'Haïti. En mai, la Cour suprême a autorisé l'administration Trump à mettre fin au TPS pour les migrants vénézuéliens.

Le gouvernement estime qu'environ 11 700 Afghans et 5 200 Camerounais sont inscrits au TPS. Toutefois, environ 3 600 Afghans et 200 Camerounais possèdent une carte verte et ne seront donc pas concernés. Les personnes qui perdent leur protection au titre du TPS peuvent demander l'asile ou une autre forme de statut juridique, mais sinon, elles risquent d'être expulsées.

AfghanEvac, un groupe qui a contribué à la réinstallation d'Afghans, a déclaré dans un communiqué qu'il était "profondément alarmé" par la décision de lundi.

"Des vies vont être bouleversées. Des familles seront séparées. Des alliés seront détenus, expulsés ou contraints de se cacher, alors que leurs droits légaux ne sont pas encore établis", a déclaré Shawn VanDiver, président d'AfghanEvac, dans un communiqué publié lundi soir.

CBS News a contacté la Maison Blanche, le ministère de la Sécurité intérieure et CASA pour obtenir des commentaires.

L'administration Trump cherche depuis des mois à supprimer le TPS, un programme qui permet au gouvernement d'accorder une exemption d'expulsion et des permis de travail aux personnes dont les pays d'origine sont jugés dangereux en raison de catastrophes naturelles ou de guerres.

Le gouvernement fait valoir que le programme TPS est censé être temporaire et que le Cameroun et l'Afghanistan sont désormais suffisamment sûrs pour que les bénéficiaires du TPS puissent y retourner.

Au début de l'année, l'administration Trump a déclaré que la situation sécuritaire et l'économie de l'Afghanistan s'étaient améliorées malgré la prise de contrôle du pays par les talibans en 2021, à la suite du retrait de l'armée américaine. Le gouvernement a également déclaré que deux conflits armés au Cameroun - notamment un conflit séparatiste et une insurrection du groupe extrémiste Boko Haram, que les États-Unis ont désigné comme une organisation terroriste étrangère en 2013 - sont "contenus dans des régions limitées" et ne mettent pas en péril la sécurité personnelle des personnes dans la majeure partie du pays.

"Cette administration ramène le TPS à son objectif temporaire initial", a déclaré la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, dans un communiqué publié en mai pour annoncer la décision relative à l'Afghanistan.

Le département d'État a émis un avis "Ne pas voyager" pour l'Afghanistan, mettant en garde contre le risque de "troubles civils, criminalité, terrorisme, risque de détention injustifiée, enlèvement et manque d'infrastructures de santé". Le ministère recommande aux voyageurs se rendant au Cameroun de faire preuve de prudence et de ne pas se rendre dans certaines régions du pays en raison de la violence armée, de la criminalité et du terrorisme.

Quant aux Afghans, ils ont été rendus éligibles au TPS en raison de la répression exercée par les talibans et du conflit qui les oppose aux insurgés de l'ISIS-K.

L'ACSA soutient également que l'administration n'a pas suivi les procédures légales correctes pour mettre fin au TPS, et affirme que la décision était "préétablie" et basée en partie sur "l'animosité raciale".

"Cette animosité est mise en évidence par les efforts de l'administration Trump pour éliminer le statut d'immigrant légal pour les non-citoyens originaires de pays que l'administration estime être majoritairement non-blancs, tout en supprimant simultanément les obstacles à l'immigration pour les non-citoyens originaires de pays que l'administration estime être majoritairement blancs", a déclaré le groupe.

Au début du mois, un juge d'une juridiction inférieure a rejeté la demande du DHS de rejeter l'action en justice de la CASA, mais a également rejeté la demande de la CASA d'interrompre la politique de l'administration. L'ACSA a fait appel, ce qui l'a amenée à saisir le 4e circuit.

