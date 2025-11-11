Ouganda : la recherche de victimes des glissements de terrain se poursuit

Les équipes de secours continuent à extraire des corps de la boue et des débris dans la région ougandaise de Sebei, à la suite de pluies intenses et prolongées sur les hauts plateaux d'Elgon, qui ont déclenché des mouvements de terrain massifs sur des pentes abruptes entre le 30 et le 31 octobre dernier.

La Croix-Rouge ougandaise, qui dirige les opérations de recherche et de récupération, indique que les espoirs de retrouver d'autres survivants s'amenuisent, même si les familles de la région continuent de signaler la disparition de leurs proches.

Des équipes supplémentaires de l'armée et de la police ont rejoint les opérations, mais les fortes pluies ralentissent les efforts de sauvetage.

"En effet, si les gens disent qu'environ 19 corps sont recouverts et que nous n'en avons récupéré que deux jusqu'à présent, il en reste environ 17 qui n'ont pas encore été récupérés. Mais nous pouvons nous engager, sous la coordination du bureau du Premier ministre, à faire tout ce qu'il faut pour essayer de récupérer les corps des familles qui ont été couvertes ici", a déclaré John Cliff Wamala, un responsable de la Société de la Croix-Rouge de l'Ouganda.

Le gouvernement a offert environ 1 500 dollars américains à chaque famille endeuillée pour l'aider à organiser l'enterrement.

Des centaines de survivants qui ont perdu leur maison sont actuellement hébergés dans des centres temporaires, en attendant d'être déplacés vers des lieux plus sûrs.

Mais le danger n'est pas encore écarté, car de nouvelles pluies abondantes sont attendues dans les semaines à venir et les autorités mettent en garde contre de nouveaux glissements de terrain.