Soudan : consternation après le glissement de terrain, le bilan s'alourdit

L'heure est à la consternation au Soudan à la suite du glissement de terrain qui a endeuillé toute une communauté, dans le Darfour occidental.

L'espoir de retrouver des survivants s’amenuise au fur et mesure que les heures passent selon les secouristes qui indiquent de réelles difficultés à accéder à plusieurs zones.

Le bilan macabre quant à lui, a évolué juste qu'à plus de 370 corps repêchés des gravats selon le Mouvement de Libération du Soudan. Le groupe rebelle qui contrôle la localité évoque d’ailleurs environ 1 000 morts probables.

Un terrible glissement de terrain a dévasté cette partie du Soudan en milieu de semaine, dans les montagnes Marrah, un site classé patrimoine mondial et connu pour son climat plus frais et ses précipitations.

Selon l'ONU, l'ampleur totale de la catastrophe reste encore incertaine.