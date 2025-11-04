Crise du carburant au Mali : Assimi Goita appelle à la responsabilité des citoyens

Le général Assimi Goita, chef de la junte militaire malienne et président de la transition, s’est exprimé pour la première fois sur la crise du carburant qui touche le pays.

Cette pénurie, aggravée par des attaques répétées contre les camions-citernes, est attribuée au groupe djihadiste Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), affilié à Al-Qaïda, qui sévit sur les principaux axes routiers.

Dans un discours donné lors d'un voyage dans le sud du pays pour inaugurer l'ouverture d'une mine de lithium, le général Goita a souligné la nécessité de limiter les déplacements inutiles et de trouver des solutions au sein des foyers. « Le gouvernement travaille à trouver des solutions aux difficultés actuelles, mais certaines réponses doivent aussi venir des familles », a-t-il déclaré. « Ceux qui ont l’habitude de sortir plusieurs fois par jour en voiture ou à moto doivent comprendre que nous traversons une période difficile, marquée par la pénurie de carburant. »

L’armée malienne tente d’escorter les convois de carburant depuis les zones frontalières jusqu’à Bamako, tout en menant des frappes ciblées contre les positions de JNIM. Malgré ces efforts, certaines attaques ont provoqué des pertes humaines et la destruction de camions-citernes. « Lors de l’escorte des convois, nous enregistrons malheureusement des pertes humaines : des embuscades, des camions qui prennent feu et des personnes qui meurent brûlées. Malgré ces risques, le carburant continue d’arriver dans les villes », a indiqué le général Goita. Il a également mis en garde contre les détournements ou la revente à prix élevé du carburant, estimant que « ceux qui le font jouent en réalité le jeu de l’ennemi ».

Le blocus constitue un revers majeur pour les autorités maliennes, un pays fortement dépendant des importations de carburant en provenance du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. Les attaques répétées de JNIM sur les axes de transport mettent ainsi à l’épreuve la résilience des autorités et la patience de la population.