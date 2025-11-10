Émeutes de 2021 en Afrique du Sud : la fille de Zuma plaide non-coupable

En Afrique du Sud, la fille de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a plaidé non-coupable des accusations liées au terrorisme au début de son procès dans la ville portuaire de Durban.

Duduzile Zuma-Sambudla est poursuivie pour des commentaires qu'elle a publiés sur les réseaux sociaux il y a quatre ans, lors des manifestations meurtrières qui ont suivi l'arrestation de son père.

Une semaine d'anarchie dans plusieurs régions du pays en juillet 2021, marquée par des pillages et des incendies criminels, a fait au moins 300 morts et causé des dégâts estimés à 2,8 milliards de dollars.

Zuma-Sambudla, 43 ans, est accusée d'avoir attisé ces troubles et fait face à des accusations d'incitation au terrorisme et à la violence publique.

Les manifestations se sont concentrées dans les provinces de Gauteng et du KwaZulu-Natal.

Ces événement faisaient suite à l'arrestation de l'ancien président pour avoir désobéi à une ordonnance du tribunal lui enjoignant de témoigner dans le cadre d'une enquête sur des allégations de corruption pendant qu'il était au pouvoir.

Mme Zuma-Sambudla a toujours nié les accusations portées contre elle, son avocat ayant précédemment qualifié le dossier de l'État de faible.

Elle a également déclaré à plusieurs reprises que les accusations portées contre elle étaient une tentative de régler des comptes politiques avec son père après qu'il ait créé son propre parti politique et fait campagne contre le Congrès national africain (ANC).