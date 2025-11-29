Bienvenue sur Africanews

Afrique du Sud : Duduzile Zuma démissionne de son poste de député

L'ancien président sud-africain Jacob Zuma et sa fille Duduzile Zuma-Sambudla, à Soweto, en Afrique du Sud, le 16 décembre 2023   -  
By Rédaction Africanews

Afrique du Sud

En Afrique du Sud, Duduzile Zuma-Sambudla, a démissionné de son poste de député à l’Assemblée nationale.

La fille de l’ex-président Jacob Zuma fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument incité 17 sud-africains à rejoindre un groupe de mercenaires russes combattant en Ukraine. Sa démission a été annoncée vendredi par son parti, le MK.

"La camarade Duduzile Zuma-Sambudla a déclaré qu'elle coopérait pleinement avec les enquêtes en cours menées par les autorités compétentes. En conséquence, la camarade Duduzile Zuma-Sambudla a présenté sa démission de l'Assemblée nationale et de toutes ses responsabilités de représentante publique avec effet immédiat. Les fonctionnaires nationaux ont accepté la décision de la camarade Duduzile Zuma-Sambudla de démissionner", a déclaré Nkosinathi Nhleko, président national du parti uMkhonto weSizwe.

Une démission pour se mettre à la disposition des enquêteurs précise son parti et non comme la reconnaissance de l’implication de Duduzile Zuma dans cette affaire.

"La démission n'a rien à voir avec l'aveu de culpabilité ou avec le fait que l'organisation l'ait déclarée coupable. C'est elle, en tant que membre discipliné de MK, qui a réalisé que le pays devait résoudre la question du retour de ces jeunes en toute sécurité dans leur pays d'origine. Elle a donc demandé à être écartée de ses responsabilités et à coopérer pleinement avec tous les organes de l'État qui veulent découvrir la vérité et ramener ces Sud-Africains sains et saufs.’’, a déclaré Magasela Mzobe, chef de la présidence du parti uMkhonto weSizwe.

Les autorités sud-africaines disent travailler pour ramener à la maison les 17 hommes âgés de 20 à 39 ans, pris au piège dans la région orientale du Donbass, en Ukraine.

