Football : Al Ahly remporte la Supercoupe d'Égypte face au Zamalek

Les joueurs d’Ahly savourent leur sacre en Supercoupe d’Égypte. Les protégés de Jess Thorup ont dominé le Zamalek en finale dimanche au stade Mohamed –Bin-Zayed d’Abou Dhabi par le score de 2 buts à 0.

Dominateurs, les sociétaires d'Al Ahly ont trouvé le chemin des filets à la 44 e minute par grâce à un tir du marocain Achraf Bencharki. Au grand bonheur de leurs supporters.

Le marocain sera imité au retour de la pause par Marwan Attia, auteur du deuxième but après une frappe qui n’a laissé aucune chance au Zamalek. C’était à la 72 e minute de la rencontre.

Les Rouges filaient inévitablement une nouvelle victoire face. Marquant ainsi leur ancrage en Supercoupe, au pays des pharaons avec ce cinquième sacre consécutif.