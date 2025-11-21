Bienvenue sur Africanews

Ligue des Champions de la CAF : Al Ahly affronte JS Kabylie ce vendredi

Dans le cadre de la Ligue des Champions de la CAF saison 2025/26, les Égyptiens d’Al Ahly affrontent le club algérien JS Kabylie ce vendredi.   -  
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Egypte

Dans le cadre de la Ligue des Champions de la CAF saison 2025/26, les Égyptiens d’Al Ahly affrontent le club algérien JS Kabylie ce vendredi. La rencontre a lieu au stade international du Caire.

Al Ahly SC, club le plus titré dans l'histoire de la compétition, détient douze titres de champion. Il est même considéré comme l'un des clubs les plus titrés au monde, désigné "club africain du 20ᵉ" en 2000 par la Confédération africaine de football.

Face à lui, la JS Kabylie a remporté deux Ligues des Champions de la CAF. Le club est considéré comme le plus grand club de football d'Algérie avec 21 titres nationaux.

Pour ce match, le stade du Caire sera plein à craquer, les autorités ayant accepté la demande d'Al Ahly d'accueillir un maximum de supporters pour cette rencontre cruciale entre les deux équipes.

Avant le match, les deux clubs se sont entraînés dans le stade.

Ahly a été tiré au sort dans le groupe B aux côtés de la JSKabylie, du FAR Rabat (Maroc) et des Young Africans (Tanzanie).

La Ligue des champions de la CAF, anciennement connue sous le nom de Coupe des clubs champions africains, est une compétition annuelle organisée par la Confédération africaine de football (CAF). Elle oppose les meilleurs clubs africains.

