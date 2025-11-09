Soudan : Abdel Fattah al-Burhan promet un soutien accru aux civils déplacés

Le président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, s’est rendu à Al-Dabba ce samedi pour rencontrer des civils déplacés ayant quitté El-Fasher après la prise de la ville par les Forces de soutien rapide (FSR).

Selon l’agence de presse soudanaise SUNA, le dirigeant a inspecté les services mis en place dans les centres d’accueil et réaffirmé l’engagement de son gouvernement à garantir des conditions de vie dignes aux réfugiés. « Le gouvernement place la question des déplacés au sommet de ses priorités », a-t-il déclaré.

Le 26 octobre, les FSR ont pris le contrôle d’El-Fasher, capitale du Darfour-Nord, commettant selon des organisations locales et internationales des massacres de civils. L’hôpital saoudien de la ville a été saccagé, et plus de 450 personnes y ont été tuées, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les images satellites et les témoignages de survivants confirment l’ampleur des violences, malgré les démentis des paramilitaires.

Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans un conflit meurtrier opposant l’armée régulière, dirigée par al-Burhan, aux Forces de soutien rapide, menées par Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti. Selon l’OMS, le conflit a déjà coûté la vie à au moins 40 000 personnes, tandis que 13 millions d’habitants ont été contraints de fuir leurs foyers. Près de la moitié de la population souffre aujourd’hui d’insécurité alimentaire sévère.

Les camps de déplacés, souvent surpeuplés et sous-équipés, accueillent désormais des dizaines de milliers de Soudanais en quête de sécurité.

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a averti que de nombreuses personnes demeurent encore piégées dans les zones de combats, exposées à des violences et à une pénurie croissante de nourriture et de soins.