Soudan : les déplacés du Darfour en santé physique et mentale alarmante

Alors que le Darfour se retrouve au centre d'une guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide depuis deux ans et demi, les populations déplacées se réfugient dans des camps surpeuplés, où les conditions de vie et d’hygiène sont propices aux épidémies.

Cette région habituellement interdite aux journalistes a permis à certains reporters étrangers d’y pénétrer pour la première fois. Ces derniers ont témoigné des traumatismes rencontrés par des réfugiés qui ont fui les violences de l’armée et des paramilitaires.

"Il y avait des bombardements, des bombes qui tombaient partout, des obus.", a témoignéFatima Mohamed Umar, réfugiée à Tawila après avoir fui El Fasher.

Des paramilitaires, filmés discrètement, contrôlent la quasi-totalité du territoire. à Tawila, zone épargnée par les combats, 570 000 personnes se sont réfugiées, et d'autres continuent d'arriver. Comme la plupart des personnes déplacées, elles ont fui El Fasher, la capitale du Darfour Nord, située à environ 60 kilomètres.

Les populations déplacées dépendent principalement d'une aide alimentaire insuffisante. Les camions mettent plusieurs jours à atteindre la ville de Tawila et l'accès à l'eau reste rationné. Plus de 1700 patients ont été traités dans une unité de traitement du choléra par l'ONG médicale Alima.

"Ce que nous constatons avec le choléra, c'est que les enfants sont particulièrement touchés. La mortalité est plus élevée chez les enfants de moins de 5 ans, surtout lorsque d'autres facteurs de risque sont impliqués, comme la malnutrition. La plupart d'entre eux sont également atteints de paludisme, ce qui aggrave la gravité du choléra.", a déclaré Nazir Mouhajr Abdallah, responsable des activités médicales d'ALIMA à Tawila.

Les épidémies ne sont pas les seules maladies à être traitées ici. Faiza Abdalla, assistante en santé mentale pour Alima et elle-même réfugiée, aide les femmes à surmonter les traumatismes psychologiques. Les jeunes femmes et leurs familles ont été victimes des paramilitaires sur la route de l'exil. "Certaines femmes viennent nous voir, mais beaucoup se cachent. Elles ne viennent pas, elles n'osent pas", a-t-elle déclaré.

Le dernier rapport d’une commission d'enquête des Nations unies sur le Soudan accuse les deux camps, les forces gouvernementales et les paramilitaires, de viser délibérément les civils, parlant d'atrocités, de crimes de guerre et, dans le cas des paramilitaires, de crimes contre l'humanité.