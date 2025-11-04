Le Kenya continue de négocier un nouveau programme d'aide du FMI

Le Kenya va poursuivre les discussions avec le Fonds monétaire international afin de surmonter les principaux obstacles qui l'ont jusqu'à présent empêché d'obtenir un nouveau programme de soutien, a déclaré mardi le ministre des Finances du pays, John Mbadi.

Ce pays d'Afrique de l'Est a officiellement demandé un nouveau programme de prêt après l'expiration de l'accord précédent de 3,6 milliards de dollars en avril, et des discussions ont eu lieu à Washington le mois dernier après une mission du FMI à Nairobi en septembre.

Mbadi a déclaré lors d'une conférence de presse que les deux parties continuaient à discuter pour déterminer si les prêts titrisés utilisés pour financer d'importantes améliorations des infrastructures devaient être considérés comme de la dette souveraine ou non.

Le président William Ruto, qui a pris le pouvoir il y a trois ans, a dû faire face à des choix difficiles après avoir hérité d'une économie fortement endettée, malgré une croissance du PIB qui a atteint 5 % au deuxième trimestre. Une série de taxes imposées par le gouvernement a déclenché l'année dernière des manifestations meurtrières menées par des jeunes.

Son gouvernement a décidé de protéger certaines sources de revenus et d'emprunter sur celles-ci par l'intermédiaire d'entités spéciales, dans le cadre d'un processus appelé titrisation.

« Notre position en tant que gouvernement est que dès lors que vous vendez un droit à une entité ad hoc et qu'il n'y a aucun risque pour le gouvernement... alors nous ne devrions pas le traiter comme une dette », a déclaré M. Mbadi.

« Mais le FMI estime que nous devrions le traiter comme une dette. Quoi qu'il en soit, nous nous mettrons d'accord », a-t-il ajouté.

D'autres discussions auront lieu, a-t-il précisé, sans toutefois préciser quand.

Le gouvernement émettra ce mois-ci une obligation titrisée afin de lever 175 milliards de shillings (1,36 milliard de dollars) pour la construction de routes, a déclaré M. Mbadi. Elle sera garantie par une taxe d'entretien routier prélevée sur le carburant des automobilistes.

Il prévoit également de lever des milliards de dollars pour l'extension de son principal aéroport de Nairobi et d'une ligne ferroviaire clé reliant la côte kenyane à la frontière avec l'Ouganda.

De nombreux analystes affirment que le Kenya a besoin d'un nouveau programme du FMI pour ancrer le remboursement de sa dette extérieure, mais M. Mbadi a déclaré que le financement du FMI n'était pas encore pris en compte dans le budget du gouvernement pour cet exercice fiscal.