Soudan : une nouvelle vague de déplacés augmente la tension dans un camp surpeuplé

De nouvelles vagues de déplacements au Soudan suscitent l'inquiétude des organisations humanitaires et des médecins locaux.

Ces derniers avertissent que l'afflux de personnes accroît la pression sur des camps déjà surpeuplés et confrontés à des ressources limitées.

« Nous avons marché dans les rues de (inaudible) pendant deux jours sur nos pieds. Si les voitures des Forces de soutien rapide vous trouvaient, elles vous battaient. S'ils ne vous ont pas vu, vous n'êtes pas battu. À Karni, nous avons marché pendant huit heures Dans la rue, nous avons vu des coups, des viols, des fouets. Ils fouettaient les gens avec des fouets et d'autres choses. N'importe quoi. Ils écrasaient même les gens (avec leurs voitures) » », a révélé Rawda Mohamed, déplacée d'El-Fasher.

Les humanitaires appellent à l’aide depuis la chute de la ville d’El Fasher, dernière des cinq capitales contrôlées par l’armée régulière soudanaise.

« Nous avons vécu une très grave crise à El-Fasher, à cause des bombardements continus des drones, de l'artillerie et des balles tirées au hasard. La nourriture a également été touchée, c'était un siège complet. Il n'y avait pas de nourriture du tout, nous en sommes arrivés au point où nous mangions de l'ombaz (les restes utilisés comme fourrage après avoir utilisé des arachides pour produire de l'huile), puis l'ombaz n'était même plus disponible. Et tous les jours, nous étions soumis à un tel harcèlement », a expliqué Othman Mohamed, déplacé d'El-Fasher.

Les forces paramilitaires de soutien rapide ont pris le contrôle de la ville le 26 octobre et forcé depuis des milliers de civils à trouver refuge dans la ville voisine de Tawila à 70km de là.