Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Tanzanie : la présidentielle pas aux normes, selon l'Union Africaine

Des manifestants descendent dans les rues d'Arusha, en Tanzanie, le jeudi 30 octobre 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Tanzanie

Alors que la présidente sortante de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a été réélue à 98% des suffrages selon la commission électorale, les observateurs de l’Union africaine ont déclaré mercredi soir que l’intégrité de l’élection avait été « compromise ».

La mission de l’UA a révélé dans un rapport initial que l’exclusion des candidats de l’opposition du scrutin du 29 octobre, la censure et les intimidations avaient empêchées les Tanzaniens d’exprimer leur volonté démocratique.

Le rapport stipule que ses observateurs électoraux n’avaient été autorisés à surveiller certains bureaux de vote que pendant cinq minutes, et que certains d'entre eux avaient témoigné de bourrages d’urnes.

La mission de l’Union africaine n'a également pas été autorisé à surveiller le dépouillement.

Selon le rapport, les principes et les normes internationales de l’Union africaines en matière délections démocratiques n’ont pas été respectés au cours des élections présidentielles tanzaniennes du 29 octobre.

L’opposition a qualifié l’élection de la présidente sortant Samir Suluhu Hassan de « simulacre ».

Le gouvernement a imposé une coupure totale d’Internet et eparalysé les transports en réponse à de violentes manifestations organisées le jours du scrutin.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.