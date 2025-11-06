Brésil : les dirigeants du monde entier arrivent pour la Cop30

Des chefs d'État et de gouvernement, des ministres et des dirigeants d'organisations internationales se sont donné rendez-vous dans la ville brésilienne de Belém, au cœur de l’Amazonie.

En prélude à la COP 30, les responsables tiendront une réunion les 6 et 7 novembre afin de discuter des enjeux et des engagements urgents liés au changement climatique.

Elle sera suivie par la 30e édition de la "Conférence des Parties" des Nations unies sur le climat, la COP30. Prévu du 10 au 22 novembre, l’évènement est hautement symbolique car il marque les 10 ans de l’accord de Paris.

Les organisateurs espèrent que la conférence des parties de cette année débouchera sur des engagements financiers et des mesures visant à soutenir les objectifs fixés lors des réunions précédentes. Mais ils devront passer outre l’absence des dirigeants des trois plus grands pollueurs mondiaux, à savoir la Chine, les États-Unis et l'Inde.