Brésil : la mise en œuvre des engagements climatiques, défi de la COP30

Affiche annonçant la COP30 est placée à l'extérieur du centre de presse à Belém, au Brésil, le 3 novembre 2025.   -  
AP Photo
By Rédaction Africanews

Brésil

La conférence des nations unies sur le climat approche à grands pas. La COP30 aura lieu du 10 au 21 novembre à Belém, au Brésil.

Les participants doivent discuter des nouveaux plans nationaux de lutte contre le changement climatique. La COP30 est considérée par les analystes comme celle de la mise en œuvre des plans antérieurs et des engagements de réduction des émissions soumis cette année.

"Nous sommes sur une voie où les nations ne seront peut-être plus là à l'avenir. Alors bien sûr, les nations vulnérables demandent plus d'ambition parce que l'Accord de Paris prévoit 1,5 (seuil d'augmentation des degrés) et que nous ne sommes pas sur la bonne voie pour cela. Je pense donc que les gens oublient qu'il s'agit d'une question existentielle pour de nombreux pays. Il est donc évident qu'ils réclament plus d'ambition.", explique Adelle Thomas, responsable de l'adaptation au climat au Natural Resources Defense Council.

L'ambition climatique a été reléguée au second plan au profit de l'essor industriel et donc du gain. Au Brésil, les gouvernements devraient être plus ambitieux dans leurs nouveaux programmes de lutte contre la pollution par le carbone.

"Nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes au début de la fin de l'économie mondiale basée sur les combustibles fossiles. Le charbon, le pétrole et le gaz, c’est de l'histoire ancienne et l'avenir est à l'éolien, au solaire, à l'hydroélectricité et, dans une certaine mesure, au nucléaire. Nous pouvons l'affirmer avec un degré élevé de certitude. Je veux dire que le défi aujourd'hui n'est pas de savoir si nous allons éliminer progressivement les combustibles fossiles. Le défi aujourd'hui est de savoir si nous arriverons trop tard. Le ferons-nous trop lentement ?’’, explique Johan Rockstrom, directeur de l'Institut de Potsdam pour la recherche sur le climat en Allemagne.

La COP30 se déroulera sans les principaux dirigeants de la Chine, des États-Unis et de l’Inde. Alors que Ces pays sont à l'origine d'environ 52 % du dioxyde de carbone qui piège la chaleur dans le monde en brûlant du charbon, du pétrole et du gaz naturel.

