Kenya : la sécheresse gagne du terrain et plombe les activités agro-pastorales

Au Kenya, la sécheresse touche désormais des régions traditionnellement épargnées par le changement climatique.

C’est le cas du comté de Kajiado près de Nairobi, la capitale victime de la ‘’ pire’’ des sécheresse selon les autorités locales.

Les animaux sont fortement pénalisés par cette période aride. Ils sont écrasés par la chaleur étouffant. Ceux qui survivent perdent leur valeur marchande faute de pâturage et d’eau.

Alors que les services météorologiques annoncent une baisse de précipitation en mars dans cette zone. Pour tenter de sauver leurs troupeaux, les éleveurs sont obligés de se déplacer jusqu’à la frontière tanzanienne.

Outre le Kenya, plusieurs autres pays d’Afrique de l’Est sont aussi frappés par la sécheresse. A l’image de la Somalie où l’état d’urgence national de sécheresse a été déclaré en novembre de l’année dernière.

Le mois dernier, le Programme alimentaire mondial avertissait que des millions des Somaliens sont touchés par la faim sévère.