L'Éthiopie s'apprête à accueillir la COP32 en 2027

By Ali Bamba

Ethiopie

Les pays ont donné leur accord de principe pour que l'édition 2027 du sommet des Nations unies sur le climat se tienne dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Cette décision doit encore être officiellement adoptée par l’ensemble des nations durant la conférence qui se termine le 21 novembre, ce qui devrait être une formalité.

L’Éthiopie est aujourd’hui l’un des pays les plus touché par la déforestation au monde. Les forêts recouvraient 35 à 40 % du territoire il y a un siècle. Depuis, ce taux est tombé à 2 à 4 %, notamment du fait des plantations de café qui se sont étendues à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle.

En cas de confirmation, le pays hôte de la COP32 sera ainsi décidé avant celui de la COP31.

L'Australie et la Turquie sont toutes deux en lice pour accueillir le sommet de 2026, l'Australie ayant présenté sa candidature en partenariat avec les îles du Pacifique, considérées comme l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique.

Les sommets de la COP tournent entre les différentes régions du monde. L'Éthiopie a lancé sa candidature en septembre et a été sélectionnée à l'unanimité par le Bureau des pays africains malgré la candidature concurrente du Nigeria.

