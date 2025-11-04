Guinée : le général Doumbouya candidat à l'élection présidentielle

En Guinée, Mamadi Doumbouya a déposé lundi auprès de la Cour suprême, son dossier de candidature à la l’élection présidentielle du 28 décembre prochain.

Après son coup d’Etat contre l’ex-président Alpha Condé il y a 4 ans, il s’était pourtant engagé à rendre le pouvoir aux civils à l’issue de la période de transition. Mais ça c’était avant.

Le général Doumbouya a finalement fait volte-face, suivant ses partisans qui ces dernières semaines, exigeaient sa participation au scrutin présidentiel.

Une décision qui passe mal au sein de l’opposition qui parle de ‘’confiscation du pouvoir’’.

Outre le chef de la junte militaire, une dizaine d’autres prétendants au fauteuil suprême du pays ont aussi fait acte de candidature parmi lesquels.

Manquent à l’appel cependant, des ténors de l’opposition : l’ancien président Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo et de Sidya Tourré. Ils sont frappés soit par la limite d’âge présidentiel soit par une disposition sur la présence sur le territoire nationale, alors qu'ils sont tous en exil.